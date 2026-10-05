Mikko Rantanen oli sivussa Dallasin aamujäiltä.
Suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen ei osallistunut Dallas Starsin aamujäille.
Suurempaan huoleen ei ole kuitenkaan tällä tietoa aihetta. Starsia seuraava Dallas Morning Newsin toimittaja Lia Assimakopoulos raportoi X:ssä, että Rantanen oli sivussa huoltotoimenpiteiden takia.
Rantanen on toimittajan mukaan myös pelaamassa tulevassa ottelussa. Dallas kohtaa San Jose Sharksin Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.
Stars on hävinnyt tämän NHL:n alkukauden kaksi runkosarjaotteluaan. Rantasella on yksi syöttöpiste.