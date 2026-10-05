Jevgeni Malkin vihjaa, että hänenkin uransa saattaa päättyä.

Venäläinen jääkiekkolegenda, Washington Capitalsin kapteeni Aleksandr Ovetshkin, 41, ilmoitti päättävänsä NHL-uransa tähän kauteen.

Tätä kommentoi mielenkiintoisin lausein toinen venäläisikoni, Pittsburgh Penguinsin hyökkääjä Jevgeni Malkin, 40. NHL kirjoitti verkkosivuillaan, ettei Malkin koskaan puhu medialle aamujäiden jälkeen missään olosuhteissa mutta nyt hän teki poikkeuksen Ovetshkinin myötä.

– Hän on saavuttanut kaiken. Hän on pelannut, mitä, 22 vuotta? Malkin sanoi.

– Tämä ei ole helppoa, ei myöskään minulle. En tiedä, ehkä tämä on minullekin viimeinen vuosi. Rakastan kuitenkin yhä tätä peliä.

Malkin kehui Ovetshkinin tehneen kaikkensa joukkueen ja liigan eteen.

– Toivon, että hän pelaa hyvin tänä vuonna, eikä loukkaannu. Pysyy vain terveenä, tekee maaleja ja nauttii pelistä.

Ovetshkin varattiin NHL:ään vuonna 2004 ensimmäisenä pelaajana, Malkin perässä toisena. Malkin perkaili, että heillä on paljon hyviä yhteisiä muistoja.

– Yritämme aina tukea toisiamme, pelata kovaa ja antaa parastamme.

Ovetshkin on 929 maalillaan NHL:n runkosarjan kaikkien aikojen maalitykki. Runkosarja- ja pudotuspeliosumat yhteen summaavassa tilastossa hän on 1 006 osumallaan vain 10 kihauksen päässä ykkösestä, Wayne Gretzkystä.

Ovetshkinilla on yksi Stanley Cup -mestaruus, Malkinilla kolme.