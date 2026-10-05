Saudi-Arabian pääkaupungista raportoidaan räjähdyksistä.
Saudi-Arabian pääkaupunki Riadin pohjoisosissa on kuultu voimakkaita räjähdyksiä, kertoivat uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja ja paikalliset. Räjähdyksiä kuului lähellä Riadin kansainvälistä lentoasemaa.
Saudi-Arabia ja sen tukema Jemenin keskushallinto ovat käyneet viime aikoina entistä kiivaammaksi käyneitä taisteluja Iranin tukemia Jemenin hutheja vastaan. Huthit ovat tehneet drooni-iskuja myös Saudi-Arabiaan.
Yhdysvaltain suurlähetystö Riadissa on antanut turvallisuusvaroituksen maan kansalaisille alueella.