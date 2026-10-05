Syksyt ovat myrskyjen ja myrskyvahinkojen aikaa. Kovat tuulet saavat myös tähyilemään oman pihan tai mökin puita tarkemmalla silmällä. Saattaisiko omalta pihalta löytyä tuulille altis riskipuu?

Metsuri Janne Oldenburg neuvoo katsomaan puun latvukseen, runkoon ja juurakkoon.

– Jos löytyy kääpiä kyljessä, niin silloin alkaa olla aika kaataa puu heti. Latvasta kannattaa katsoa se, onko latva selkeästi kuiva. Ja sitten niistä monesti näkee, että ovatko lehdet pieniä. Se on merkki siitä, että sinne ei enää mene ravinteita ylös asti, että siellä on lahovikaa tai joku muu häiriö, Oldenburg kertoo.

Puu voi alkaa lahota myös ihmisen aiheuttamasta juurivauriosta.

– Nyt kun tehdään paljon esimerkiksi valokuitukaapelointeja, niissä rikotaan usein puun juuria, niin siitä se laho lähtee. Myös ihan ruohonleikkurin jäljiltä voi lähteä laho, Oldenburg jatkaa.

Raivaa itse vain jos taidot riittävät siihen

Vakuutusyhtiö LähiTapiola kertoo korvanneensa myrskyvahinkoja vuodesta 2010 lähtien noin 300 miljoonalla eurolla. Jos omalla pihalla puu kaatuu talon päälle tai oksa tippuu auton päälle, kannattaa korvausjohtaja Antti Määttäsen mukaan ottaa heti laajat kuvat vahinkoalueesta.

– Kuvista pitää näkyä, miten puut ovat tulleet alas ja millaista vahinkoa on tapahtunut. Voi lähteä raivaamaan vain, jos taidot riittävät siihen. Jos katto menee rikki ja sinne saa pressun laitettua, niin se on erittäin hyvä, mutta jos ei ole pressua eikä mahdollisuutta kiivetä katolle, niin vahingontorjuntayhtiöt ryhtyvät toimiin, Määttänen sanoo.

Kuka korvaa, jos oman talon päälle kaatuu puu naapurin tontilta? Katso koko haastattelu MTV Katsomosta!