Kokoomuksen ehdotus eläkejärjestelmän miljardisäästöistä on käytännössä veronkorotus, uskoo SPD:n kansanedustaja. Katso koko Asian ytimessä -jakso MTV Katsomossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ja SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ottivat yhteen Asian ytimessä maanantaina.

Pääsyy erimielisyyteen oli se, että Räsänen väittää, että kokoomuksen kaavaillut leikkaukset eläkejärjestelmään eivät ole mahdollisia ilman, että nyt maksettaviin tai ansaittuihin eläkkeisiin kosketaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti viime viikolla, että eläkejärjestelmästä on säästettävissä kaksi miljardia euroa, jotka voidaan kanavoida julkisen talouden tukemiseen.

SDP:n Räsäsen mukaan kanavointi tarkoittaisi eläkemaksujen alentamista, jolloin verotusta voitaisiin korottaa saman verran.

– Tässä alkaa vähän jo huvittumaan, kun toisaalta kokoomus sanoo, että verotus on pois pöydältä, mitään verotoimia ei tehdä, Räsänen sanoi Asian ytimessä.

– Eläkeläiset ja muutkin ovat puulla päähän lyötyjä, Räsänen sanoi ohjelmassa.

Räsäsen ja kokoomuksen Pia Kauman väittely eläkkeistä on nyt katsovissa MTV Katsomossa