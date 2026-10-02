Eri maat ympäri maailmaa ovat ryhtyneet toimiin hillitäkseen kohonneita polttoaineiden hintoja.

Iranin sodan ja Hormuzinsalmen häiriöiden aiheuttama energiashokki on saanut eri maat rajoittamaan polttoaineen vientiä, laskemaan veroja ja paikoin jopa säännöstelemään tankkaamista.

Venäjä ja Kiina ovat vetäneet polttoainetta pois kansainvälisiltä markkinoilta, kun taas Saksa yrittää pitää hinnat kurissa aloittamallaan veronalennuksella.

Ruotsissa keväällä alkanut veroale päättyi syyskuun lopussa.

− Teollistuneissa maissa ollaan erilaisessa asemassa. Me voidaan suunnata verovaroja verrattuna Afrikan maihin, joissa kärsitään konkreettisesta energiapulasta. Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa on jouduttu menemään jopa säännöstelyyn monessa maassa, Helsingin yliopiston Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo.

Näin dieselin hinta on kehittynyt Yhdysvalloissa.

Trump pohtii dieselin vientikieltoa

Dieselin hinta on noussut Yhdysvalloissa rajusti vuoden aikana.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut rajoittaa dieselin vientiä laskeakseen hintoja ja parantaakseen omaa asemaansa marraskuun välivaaleissa.



− Se kertoo siitä, että nyt on todellinen kriisi. Ja siitä miten myös fossiilinen energia sekä öljyn ja bensan hinta on keskeinen osa kansainvälistä politiikkaa ja sisäpolitiikkaa jokaisessa maassa, Veli-Pekka Tynkkynen sanoo.

− Jokaisella maalla on nyt dilemma, että kuinka paljon tuetaan tässä ja nyt fossiilisen energian ostamista, ettei talous sakkaa. Ja että samalla ei kuitenkaan vaarannettaisi sitä, että lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä sitten satsataan irtautumiseen fossiilisesta energiasta. Myös Suomessa hallitus pohtii keinoja polttoaineiden hintojen hillitsemiseksi.