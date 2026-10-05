170 kilon maastaveto on itsessään kunnioitusta herättävä tulos. Kun sen tekee 12-vuotias, saa haukkoa happea.

Emil Åström Ruotsin Örnsköldsvikistä teki 12-vuotiaana henkeäsalpaavan maastavetosuorituksen 170 kilolla.

Huolelliseen valmistautumiseen kuului nukkuminen hyvin. Kuulokkeissa soi "oikea musiikki", ja mielentilankin tuli olla kohdillaan.

– Olin hiukan sokissa, Emil sanoi nostosta SVT:lle.

Ruotsin yleisradioyhtiö on julkaissut 14. elokuuta tehdystä suorituksesta videon. Pätkän perusteella painot ovat pienten korkotasojen päällä, mutta kovin suuresta erosta lattian tasoon ei puhuta. Romut nousevat lisäksi sellaisella vauhdilla ylös, että on alla pieniä korkoja tai ei, iso kuva ei muutu.

Tämä nuori ruotsalaisjässikkä on poikkeuksellisen voimakas. 12-vuotiaille ei ole virallisia maastavedon ennätystilastoja, mutta historiallisen kovaa luokkaa 170 kilon rykäisy kiistatta on.

500 kilon maastavedon urallaan tehnyt vuoden 2017 Maailman vahvin mies Eddie Hall hehkutti viime vuonna 12-vuotiaan Max-poikansa tehneen ikäisissään epävirallisen maailmanennätyksen, kun tämä nosti salilla maasta 150 kiloa.

Koko kroppaa läpi

SVT kertoo, ettei Emil tee pelkästään maastavetoa, vaan nuorukainen treenaa koko kroppaansa.

Treeni tuo seitsemättä luokkaa käyvälle pojalle rauhaa, joka auttaa koulunkäynnissäkin.

– Tuntuu hyvältä treenata ja purkaa vähän energiaa, Emil sanaili.