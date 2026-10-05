TTK:n rakkausjaksossa nähtiin suuria onnistujia sekä yllättäjiä.

Huomenta Suomen Tanssiraati perkasi tuttuun tapaan maanantaiaamuna 5. lokakuuta edellisillan Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen annin.

Kotimatkalle kisasta joutuivat toimittaja Jani Halme ja tähtiopettaja Claudia Ketonen.

Tähtipari sai aikaan ihastusta, ja heidän viimeiseksi jääneessä suorassa TTK-lähetyksessään puhuttiin jopa "Jani-maniasta".

Tanssiraadin mukaan ei kuitenkaan ollut kovinkaan suuri yllätys, että tähtipari tippui kisasta nyt.

– Ehkä ihan hyväkin, että tässä vaiheessa putosivat, koska se olisi saattanut kääntyä heitä vastaan, jos sieltä olisi joku todella hyvä tanssija joutunut lähtemään sen takia, että he ovat jatkossa, totesi MTV Uutisten viihdetoimittaja Rebeca Romero.

– Janihan totesi meidän haastattelussa suoran lähetyksen jälkeen, että ihan oikeus ja kohtuus tässä tapahtui.