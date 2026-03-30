Trump viemässä Iranin uraanit: "Saamme ydinpölyä" 1:22 Trumpin mukaan Iran-neuvottelut etenevät erittäin hyvin. Julkaistu 15 minuuttia sitten Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Yhdysvaltain presidentti Trump on aikeissa takavarikoida Iranin rikastetun uraanin. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan presidentti Donald Trump harkitsee sotilasoperaatiota, jossa takavarikoitaisiin lähes 1 000 paunaa rikastettua uraania Iranista. Tuhat paunaa on noin 450 kiloa. Wall Street Journal -lehden mukaan kyseessä on monimutkainen ja riskialtis tehtävä, joka todennäköisesti veisi amerikkalaisjoukkoja Iraniin vähintään päiviksi. Ajanjakso voi olla myös pidempi. Trumpin mukaan tehtävä estäisi Irania valmistamasta ydinaseita. WSJ:n mukaan Trump ei kuitenkaan ole tehnyt vielä lopullista päätöstä operaatiosta. Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt kommentoi, etteivät kaikki Pentagon valmistelut välttämättä tarkoita sitä, että päätöstä operaatiosta olisi tehty. Iranin ydinaseohjelmasta vain vähän tietoa Iran on kiistänyt valmistelevansa ydinasetta, mutta sen on kerrottu rikastaneen uraania. Iranin uudeksi johtajaksi nousseen Mojtaba Khamenein suhtautumista ydinaseisiin ja niiden valmistamiseen ei aivan tarkkaan tiedetä. CNN Al Jazeeraa lainaten, Iranin

ulkoministeri Abbas Araghchin kertoneen tässä kuussa, ettei hän ollut varma uuden johtajan "juridisesta tai poliittisesta kannasta" ydinaseisiin.

– Ymmärtääkseni sen ei pitäisi poiketa suuresti aiemmasta politiikastamme, mutta meidän on odotettava, kunnes saamme tietää hänen näkemyksistään, hän lisäsi.

Iranin aiempi johtaja ja Mojtaba Khamenein isä, Yhdysvaltain ja Israelin operaatiossa tapettu Ali Khamenei ei halunnut Iranin valmistavan ydinaseita.

MTV Uutiset kertoi aiemmin, ettei 60-prosenttisella rikastetulla uraanilla ole käyttöä siviilitarkoituksessa. Ydinaseisiin tarvitaan 90-prosenttiseksi rikastettua uraania. Bloomberg uutisoi jo vuonna 2023, että jopa 84 prosenttiin rikastetun uraanin jäämiä olisi havaittu.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on ilmaissut useaan otteeseen huolensa, ettei sitä ole päästetty vierailemaan Isfahanin ydinteknologiakeskuksessa. Iran sammutti IAEA:n valvontakamerat vuonna 2022.

IAEA:n Iranin ydinasesuunnitelmia käsittelevässä raportissa toukokuussa vuonna 2025 kerrottiin, ettei järjestöllä ole enää tietoa maan uraaninrikastamisen tilanteesta.

Ranskalaislehti Le Monden saamien satelliittikuvien perusteella tehtyjen arvioiden mukaan Isfahanin ydinteknologiakeskuksesta ollaan siirtämässä kontteja, jotka sisältävät todennäköisesti rikastettua uraania.

Trump sanoi toimittajille sunnuntaina, että Iranin tulee taipua Yhdysvaltain vaatimuksiin tai muuten ”heillä ei ole enää maata”.

– He tulevat antamaan meille ydinpölyä, Trump sanoi.

Presidentti Trump kritisoi medialle edellisen presidenttikautensa edeltäjän Barack Obaman solmimaa sopimusta Iranin kanssa, joka sitoutti maan pidättäytymään ydinaseista.

– Luultavasti huonoin sopimus, jonka olemme koskaan maana tehneet, yksi tyhmimmistä sopimuksista, joita olemme koskaan tehneet, Trump sanoi.