Yhdysvaltain presidentti Trump on aikeissa takavarikoida Iranin rikastetun uraanin.
Yhdysvaltain viranomaisten mukaan presidentti Donald Trump harkitsee sotilasoperaatiota, jossa takavarikoitaisiin lähes 1 000 paunaa rikastettua uraania Iranista.
Tuhat paunaa on noin 450 kiloa.
Wall Street Journal -lehden mukaan kyseessä on monimutkainen ja riskialtis tehtävä, joka todennäköisesti veisi amerikkalaisjoukkoja Iraniin vähintään päiviksi. Ajanjakso voi olla myös pidempi.
Trumpin mukaan tehtävä estäisi Irania valmistamasta ydinaseita.
WSJ:n mukaan Trump ei kuitenkaan ole tehnyt vielä lopullista päätöstä operaatiosta.
Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt kommentoi, etteivät kaikki Pentagon valmistelut välttämättä tarkoita sitä, että päätöstä operaatiosta olisi tehty.
Iranin ydinaseohjelmasta vain vähän tietoa
Iran on kiistänyt valmistelevansa ydinasetta, mutta sen on kerrottu rikastaneen uraania.
Iranin uudeksi johtajaksi nousseen Mojtaba Khamenein suhtautumista ydinaseisiin ja niiden valmistamiseen ei aivan tarkkaan tiedetä. CNN Al Jazeeraa lainaten, Iranin