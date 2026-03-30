Tullitarkastuksessa paljastettiin noin huisi summa käteistä ja arvotavaroita.

Alkuvuonna Helsinki-Vantaan lentoasemalla selvinnyttä matkatavaroihin piilotettua rahasummaa on tutkittu törkeänä rahanpesurikoksena.

Tulli kertoo tehneensä tullitarkastuksen kahdelle Pariisista Helsinki-Vantaan kautta Hong Kongiin matkanneelle henkilölle tarkastuksen.

Toisen epäillyn nimiin merkitystä matkalaukusta löytyi 100 000 euroa käteistä rahaa piilotettuna matkatavaroihin.

Tullin mukaan epäillyillä oli yhteensä seitsemän laukkua, joihin oli pakattu noin 290 000 euron arvosta arvotavaraa, kuten koruja, merkkivaatteita ja kelloja.

– Meillä on syytä epäillä, että epäillyiltä löytyneet varat eivät ole peräisin laillisesta lähteestä, ja että rahat on pyritty kierrättämään laillisen maksujärjestelmän läpi. Sillä on ollut tarkoitus peittää rahojen tosiasiallinen alkuperä, tutkinnanjohtaja Veli Loikkanen kertoo tullin tiedotteessa.

Tutkinnanjohtajan mukaan epäillyt eivät ole pystyneet kertomaan rahojen alkuperää tai esimerkiksi, miten rahat heihin liittyvät.

Esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että kaksikko on toiminut osana järjestäytynyttä ryhmää, jonka tavoitteena on ollut siirtää huomattava määrä käteistä rahaa Euroopan unionin ulkopuolelle.

Kymppitonnin raja

Käteistä saa lain mukaan kuljettaa EU-alueen ulkopuolelle, mutta 10 000 euroa ylittävästä käteisvaroista tulee tehdä käteisvarailmoitus.

Ilmoitus tulee antaa siinä maassa, missä EU-alueelta poistutaan.

Tullin mukaan epäillyt eivät olleet tehneet tarvittavia ilmoituksia.

Tulli on tehnyt esitutkinnan aikana yhteistyötä Europolin ja usean Euroopan maan kanssa. Epäillyt ovat Kiinan kansalaisia ja he ovat nyt tutkintavankeudessa. Käteinen raha ja arvotavarat ovat takavarikossa. Esitutkinnan valmistuttua asia siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.