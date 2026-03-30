Elintarvikejätti Nestlé kertoo jättimäisestä suklaapatukkavarkaudesta.

Elintarvikeyritys Nestlén mukaan noin 12 tonnia eli arviolta peräti 413 793 Kitkat-suklaapatukkaa varastettiin viime viikolla.

Patukkalähetys oli matkalla yhtiön italialaiselta tuotantolaitokselta Puolaan, kun se katosi. Ajoneuvo lasteineen on yhä kateissa.

Nestlé vahvisti varkauden sunnuntaina myös Kitkatin virallisella X-tilillä:

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Aiemmin valmistaja varoitteli mahdollisesta patukkapulasta, mutta tuoreimman tiedonnannon mukaan tapauksella ei ole vaikutusta Kitkatin saatavuuteen.

– Hyvät uutiset ovat, että kuluttajien turvallisuudesta ei ole huolta, ja tämä ei vaikuta saatavuuteen, Kitkat-tilillä kerrottiin sunnuntaina.

Eränumero paljastaa varastetut patukat

Kadonneet suklaapatukat oli tarkoitus jakaa eri puolille Eurooppaa.

Tuotteet saattavat päätyä varkaiden toimesta myös epävirallisiin myyntikanaviin. Nestlé korostaa kuitenkin, että kaikki patukat voidaan jäljittää eränumeron avulla.

Jos tukut ja jälleenmyyjät skannaavat varastetun erän eränumeron, skanneri kertoo Nestlén mukaan ohjeet jatkotoimenpiteisiin.