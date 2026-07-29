Jared Leto kiistää kaikki häntä kohtaan väitetyt syytökset ja väittää niiden olevan valetta.
Useat naiset esittävät näyttelijänä sekä 30 Seconds to Mars -yhtyeen laulajana tunnettua Jared Letoa, 54, kohtaan syytöksiä BBC:n uudessa Jared Leto: Hollywood's Dark Secret -dokumentissa.
BBC haastatteli yhteensä kymmentä henkilöä, joista yhdeksän kertoi tarinansa ensimmäistä kertaa.
Leto ei kommentoinut dokumenttia BBC:lle.
Nyt hän kommentoi väitteitä Page Six-sivustolle.
– En ole koskaan elämässäni seksuaalisesti pahoinpidellyt ketään, näyttelijä sanoi antamassaan lausunnossa keskiviikkona dokumentin julkaisemisen jälkeen.
Thirty Seconds to Mars -yhtyeen keulahahmo kutsui väitteitä tuulesta temmatuiksi.
– Täysin ja kategorisesti valheellisia.
Väitteet Leton sopimattomasta käytöksestä nousivat esiin jo viime kesänä.
Useat naiset kertoivat tuolloin Air Mailin artikkelissa, että Jared Leto on käyttäytynyt heitä kohtaan sopimattomasti. Osa naisista kertoo olleensa väitettyjen tapahtumien aikaan alaikäisiä.