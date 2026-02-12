Trumpin hallinto pyrkii vahvistamaan Yhdysvaltojen roolia Latinalaisessa Amerikassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä isännöidä maaliskuussa tapaamista, johon on kutsuttu Latinalaisen Amerikan johtajia. Asiasta kertoo virkamieslähde Valkoisesta talosta uutistoimisto AFP:lle.
Lähteen mukaan johtajia on kutsuttu Argentiinasta, Paraguaysta, Boliviasta, El Salvadorista, Ecuadorista ja Hondurasista.
Virkamieslähde ei kertonut tapaamisesta tarkempia yksityiskohtia.
Trumpin hallinto on kertonut pyrkivänsä heikentämään Kiinan asemaa ja vahvistamaan Yhdysvaltojen roolia Latinalaisessa Amerikassa. Kiina on Latinalaisen Amerikan maiden merkittävä kauppakumppani.