Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan yhdysvaltalaisjoukot lopettavat sotatoimet Iranissa hyvin pian.



Trump arvioi, että sotatoimet voisivat kestää vielä 2–3 viikkoa. Trumpin mukaan sotatoimien lopettaminen ei riipu sopimukseen pääsemisestä Iranin kanssa.



– Lähdemme silloin, kun katsomme, että heidät on riittävän pitkäksi aikaa palautettu kivikaudelle, eivätkä he kykene kehittämään ydinasetta, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa tiistaina paikallista aikaa.



Hän kuitenkin lisäsi, että myös sovun saavuttaminen Iranin kanssa on yhä mahdollista.



Trump on antanut toistuvasti ristiriitaista viestiä siitä, aikooko Yhdysvallat kiihdyttää taisteluita Iranissa vai pyrkiä neuvottelemaan loppua sodalle.

Trump pitää puheen sodasta

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.



Sodan alettua Iran on lisäksi sulkenut lähes kokonaan rahtiliikenteelle ja erityisesti öljynkuljetukselle tärkeän Hormuzinsalmen.



Trump toisti tiistaina vaatimuksensa siitä, että maiden tulisi itse "hakea" öljynsä Hormuzinsalmesta.



– Jos Ranska tai jokin muu maa haluaa öljyä tai kaasua, he voivat mennä suoraan Hormuzinsalmeen. He voivat mennä sinne ja pärjätä omillaan, Trump sanoi.



Trumpin mukaan öljyn hinta tulee laskemaan, kun Yhdysvallat jättää Iranin taakseen.



Valkoinen talo kertoi myöhemmin, että Trumpin on määrä pitää puhe kansakunnalle Iranin sotaan liittyen torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Netanjahu: Taistelut jatkuvat

Juutalaisten pesah-juhlan aattona antamassaan televisioidussa lausunnossa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi, että Israelin joukot "jatkavat Teheranin terrorihallinnon nujertamista".



– Meidän täytyi toimia ja toimimme. Olemme muuttaneet Lähi-idän olemuksen, Netanjahu sanoi.



Netanjahu arvioi aiemmin tällä viikolla yhdysvaltalaiskanava Newsmaxille, että Iranin vastaisen sodan tavoitteista on saavutettu jo yli puolet. Hän ei kuitenkaan antanut arviota siitä, milloin sota voisi päättyä. Netanjahu tarkensi tämän jälkeen kommenttiaan sanoen, että sota on ylittänyt puolivälin tavoitteiden mutta ei välttämättä keston osalta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian ilmoitti aiemmin tiistaina, että Iranilla on tarvittava tahto lopettaa sota, mutta maa kaipaa takeita siitä, ettei konflikti Yhdysvaltain ja Israelin kanssa tule toistumaan. Yhdysvallat on sanonut käyvänsä rauhanneuvotteluja Iranin kanssa, mutta maa ei ole yksilöinyt neuvottelukumppaneitaan. Iran on puolestaan kiistänyt tiedot neuvotteluista.