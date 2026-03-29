Trump-sikareita, nunnia ja drag queeneja – konservatiivien jättikokouksessa Trumpin palvonta jatkuu 1:46 Katso MTV:n raportti konservatiivien kokoontumisesta Texasissa. Julkaistu 9 minuuttia sitten Mari Karppinen mari.karppinen@mtv.fi Konservatiivien vuosikokouksessa Texasissa Yhdysvaltain Nato-liittolaiset saivat haukkuja, Donald Trump kehuja. Iranin sota hiertää republikaaneja, mutta se ei tunnu vähentävän Trumpin suosiota ydinkannattajien keskuudessa. Amerikassa kaikki on suurta, Texasissa vielä suurempaa. Tämän vuoden konservatiivien kokoontuminen, CPAC, järjestettiin Dallasin lähellä massiivisessa messukeskuksessa. Trumpin fanituotteita oli esillä värikäs kirjo: cowboy-hattuja, T-paitoja, sikareita ja shortseja. Yleisössä oli niin nunnia kaavuissaan kuin drag queen korkeissa koroissa. Poissaolostaan huolimatta Donald Trump oli jälleen kaiken keskiössä. Trump ei osallistunut tapahtumaan sotatilanteen vuoksi ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. – En edes odottanut hänen olevan täällä. Hänellä on niin paljon meneillään – hänen henkensä on vaarassa, arvioi Trumpin kannattaja Patti Gordon. – Häntä on yritetty tappaa. Iranin tilanteen ja Yhdysvalloissa olevien (Iranin) nukkuvien solujen vuoksi kaikki ovat nyt korkeassa valmiudessa, hän tarkentaa. Lue myös: Trump: Yhdysvallat ei välttämättä auta Nato-liittolaisiaan "Ruotsi on kuin kolmannen maailman maa" Puheenvuoroissa Yhdysvaltain Nato-liittolaiset saivat kuulla kunniansa, koska eivät ole auttaneet Trumpia Iranin sodassa. Suurin osa republikaaneista uskoo sodan päättyvän hyvin, mutta osa on pettynyt, koska Trump lupasi irrottautua ulkomaisista sodista.

– Edustan alkuperäisiä MAGA-arvoja: ei ulkomaisia sotia eikä Epstein-pidätyksiä. Amerikka etusijalle, drag queeniksi pukeutunut utahilainen nuorimies Ryan sanoo.

Ryanin mukaan Iranin sota oli virhe, mutta hän kannattaa yhä Trumpia. Vaikka Ryan on pukeutunut naiseksi, hän ei puhu transoikeuksien puolesta – päinvastoin.

Ryanin mukaan transsukupuoliset ovat saaneet liikaa oikeuksia, ja pukeutuminen on vain tapa kerätä huomiota. Hän kuvailee itseään valkoihoiseksi kristityksi homomieheksi.

– Valkoisia ihmisiä syytetään kaikista maailman ongelmista, vaikka todellisuudessa ihmisten pitäisi kiittää valkoisia siitä, että he nousevat ylös ja menevät töihin. Euroopassa he eivät demografisesti tule koskaan toipumaan. Ruotsi on nyt kuin kolmannen maailman maa – kaikki pelkäävät mennä sinne, väittää Ryan.

Ryan ei ole käynyt Ruotsissa.

Iranin sota voi vahingoittaa republikaaneja välivaaleissa

Lavalla kuultiin myös kriittisiä puheenvuoroja Iranin sodasta, mutta enemmistö republikaaneista pysyy Trumpin tukena. Konferenssissa vilisi Yhdysvaltain lippujen lisäksi Iranin lippuja.

Moni Yhdysvalloissa asuva iranilainen osallistui CPAC:iin ensimmäistä kertaa.

– Kaikki Yhdysvaltain iranilaiset tukevat sotaa tuhatprosenttisesti. Hänen pitäisi mennä niin pitkälle kuin on tarpeen, väittää Nima Poursohi. Hänen vanhempansa ovat Iranista.

Veteraani Arash Dehdari on palvellut Yhdysvaltain armeijassa, mutta on syntynyt Iranissa. Hän muutti Yhdysvaltoihin 11-vuotiaana.

– Olen todella pettynyt siihen, että New Yorkin pormestari on sosialistinen shiialainen muslimi (Zohran Mamdani). Se tuntuu rehellisesti sanottuna iskulta kasvoihin, Dehdari sanoo.

Dehdari uskoo, että pitkittyessään Iranin sota voi vahingoittaa republikaaneja loppuvuoden kongressin välivaaleissa.

– Ymmärrän täysin heidän huolensa. Ihmisillä on paljon kotimaisia ongelmia, kuten elinkustannusten nousu. Vanhempani kamppailevat nousevien hintojen kanssa Kaliforniassa, mutta aiommeko odottaa siihen asti, että Iran iskee New Yorkiin? Siihen he pyrkivät.

Valtakunnallisissa kannatuskyselyissä Trumpin suosio on matalalla. Trumpin liittolainen Mike Lindell ei gallupeja murehdi.

– Hän voisi olla kuin muut poliitikot: "En tee oikein, koska saatan menettää kannatusta gallupeissa." Juuri se on ajanut tämän maan näin huonoon tilanteeseen – että poliitikot pelkäävät tehdä moraalisesti oikean ratkaisun oikealla hetkellä, Lindell sanoo MTV Uutisille.