Konservatiivien vuosikokouksessa Texasissa Yhdysvaltain Nato-liittolaiset saivat haukkuja, Donald Trump kehuja. Iranin sota hiertää republikaaneja, mutta se ei tunnu vähentävän Trumpin suosiota ydinkannattajien keskuudessa.
Amerikassa kaikki on suurta, Texasissa vielä suurempaa. Tämän vuoden konservatiivien kokoontuminen, CPAC, järjestettiin Dallasin lähellä massiivisessa messukeskuksessa.
Trumpin fanituotteita oli esillä värikäs kirjo: cowboy-hattuja, T-paitoja, sikareita ja shortseja. Yleisössä oli niin nunnia kaavuissaan kuin drag queen korkeissa koroissa.
Poissaolostaan huolimatta Donald Trump oli jälleen kaiken keskiössä. Trump ei osallistunut tapahtumaan sotatilanteen vuoksi ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen.
– En edes odottanut hänen olevan täällä. Hänellä on niin paljon meneillään – hänen henkensä on vaarassa, arvioi Trumpin kannattaja Patti Gordon.
– Häntä on yritetty tappaa. Iranin tilanteen ja Yhdysvalloissa olevien (Iranin) nukkuvien solujen vuoksi kaikki ovat nyt korkeassa valmiudessa, hän tarkentaa.
"Ruotsi on kuin kolmannen maailman maa"
Puheenvuoroissa Yhdysvaltain Nato-liittolaiset saivat kuulla kunniansa, koska eivät ole auttaneet Trumpia Iranin sodassa.
Suurin osa republikaaneista uskoo sodan päättyvän hyvin, mutta osa on pettynyt, koska Trump lupasi irrottautua ulkomaisista sodista.