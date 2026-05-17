Erika Vikman ja Lordi nousivat lavalle euroviisufinaalin väliaikashow'ssa.

Suomi edusti näyttävästi euroviisufinaalin väliaikanumerossa, jossa kuultiin potpuri rakastetuista viisukappaleista vuosien varrelta Euroviisujen 70-vuotisjuhlavuoden hengessä.

Väliaikanumeron avasi Suomen viime vuoden viisuedustaja Erika Vikman. Pian lavalle hänen kanssaan saapui Suomelle toistaiseksi ainoan Euroviisuvoiton vuonna 2006 tuonut Lordi. Lordin viisuvoitosta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.

Vikman ja Lord lauloivat potpurissa muun muassa viisukappaleita Ich komme, Espresso macchiato, Rim tim tagi dim, Save Your Kisses for Me ja Waterloo.

Vikmanin ja Lordin lisäksi väliaikanumerossa esiintyivät myös muun muassa viisuartistit Miriana Conte, Alexander Ryback ja Verka Serduchka.

Väliaikashow päättyi koko viisuareenan raikuvaan yhteislauluun.

Väliaikashow juhlisti Euroviisujen 70-vuotisjuhlavuotta.

Vikmanin ja Lordin esiintymiset keräävät somessa suitsutusta viisufaneilta.