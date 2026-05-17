



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Ruotsin euroviisuedustajalle kylmää kyytiä ruotsalaismediassa | MTV Uutiset

Ruotsin euroviisuedustajalle kylmää kyytiä ruotsalaismediassa: "Täydellinen fiasko" Felician viisumenestystä kuvaillaan ruotsalaismediassa fiaskoksi. Julkaistu 17.05.2026 02:27 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Ruotsalaislehdet eivät säästele sanojaan kuvaillessaan Ruotsin menestystä tämän vuoden Euroviisuissa. Ruotsia Euroviisuissa edustanut Felicia saa kylmää kyytiä maansa mediassa. Muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet kuvaa euroviisufinaalin olleen Ruotsille "täydellinen fiasko". Felicia sijoittui euroviisufinaalissa 20. sijalle saaden yhteensä 51 pistettä. Aftonbladet huomauttaa kyseessä olevan Ruotsin huonoin sijoitus Euroviisuissa 16 vuoteen. Myöskään ruotsalaislehti Expressen ei säästele sanojaan. Se otsikoi artikkelinsa sanoin "Felician fiasko Euroviisuissa". Expressen kertoo jutussaan, että ennen äänestystä Ruotsi oli vedonlyöntitilastojen kärkikymmenikössä. Felicia edusti Ruotsia kappaleellaan My System. Lue myös: Ruotsin Felician ongelmat jatkuvat – lääkäri paikalle viisuharjoitusten jälkeen Ruotsia My System -kappaleellaan edustanut Felicia kohtasi viisuviikon aikana terveydellisiä huolia, muun muassa ääniongelmia. Artisti asetettiin ainakin keskiviikon ajaksi puhekieltoon ja hän perui haastatteluja.

Perjantaina Felicia pyörtyi

harjoitusten jälkeen ja paikalle kutsuttiin lääkäri. Lääkäri arvioi pyörtymisen syyksi nestehukan, kuumuuden ja hyvin tiukan esiintymisasun.

Bulgaria voitti Euroviisut 516 pisteellä. Maata edusti Dara kappaleella Bangaranga.