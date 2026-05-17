Ruotsalaislehdet eivät säästele sanojaan kuvaillessaan Ruotsin menestystä tämän vuoden Euroviisuissa.
Ruotsia Euroviisuissa edustanut Felicia saa kylmää kyytiä maansa mediassa. Muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet kuvaa euroviisufinaalin olleen Ruotsille "täydellinen fiasko".
Felicia sijoittui euroviisufinaalissa 20. sijalle saaden yhteensä 51 pistettä. Aftonbladet huomauttaa kyseessä olevan Ruotsin huonoin sijoitus Euroviisuissa 16 vuoteen.
Myöskään ruotsalaislehti Expressen ei säästele sanojaan. Se otsikoi artikkelinsa sanoin "Felician fiasko Euroviisuissa".
Expressen kertoo jutussaan, että ennen äänestystä Ruotsi oli vedonlyöntitilastojen kärkikymmenikössä.
Felicia edusti Ruotsia kappaleellaan My System.
Lue myös: Ruotsin Felician ongelmat jatkuvat – lääkäri paikalle viisuharjoitusten jälkeen
Ruotsia My System -kappaleellaan edustanut Felicia kohtasi viisuviikon aikana terveydellisiä huolia, muun muassa ääniongelmia. Artisti asetettiin ainakin keskiviikon ajaksi puhekieltoon ja hän perui haastatteluja.