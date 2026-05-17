Bulgaria tuli ja nappasi Euroviisujen voiton vuonna 2026.
Vuoden 2026 Euroviisujen finaali kisattiin Itävallan Wienissä 16. toukokuuta. Jännittävä finaali-ilta päättyi Bulgarian voittoon. Maata edusti Dara kappaleellaan Bangaranga. Katso täältä, miten viisuilta eteni.
Viisuviikon aikana Bulgaria nousi vedonlyöntitilaistoissa kärkikahinoihin ja oli ennen lähetystä kolmantena. Suomi lähti kisaan ennakkosuosikkina.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nappasivat raadeilta 141 ja yleisöltä 138 pistettä Liekiheitin-kappaleellaan.
Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman ja Suomen ainoa viisuvoittaja Lordi myös esiintyvät finaalilähetyksessä. Lordi toi Suomelle ensimmäisen viisuvoiton tasan 20 vuotta sitten.