Kun Kristian Kuuselan peliura keväällä 2023 päättyi Tapparan Suomen mestaruuteen ei hänen mielessään ensimmäisenä ollut valmentaminen . Se vei viisinkertaisen liigamestarin kuitenkin nopeasti mennessään .

– Unelmani oli olla jossain vaiheessa Liiga-joukkueen johdossa. Nyt kun se on saavutettu, niin pitää varmaan seuraavaksi asettaa tavoitteet uudelleen, hän sanoo hymy huulilla.

– Nyt menen päivä kerrallaan ja yritän tehdä työni mahdolllisimman hyvin. Koitan antaa pelaajille paljon ja sitä kautta myös kehittää itseäni.