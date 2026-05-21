Kun Kristian Kuuselan peliura keväällä 2023 päättyi Tapparan Suomen mestaruuteen ei hänen mielessään ensimmäisenä ollut valmentaminen. Se vei viisinkertaisen liigamestarin kuitenkin nopeasti mennessään.
Jääkiekon Suomen mestaruuden Tampereelle palauttanut Tappara julkisti keskiviikkona tulevan kauden valmennustiiminsä.
Joukkue sai haalittua valmentajamarkkinoiden yhden kovimmista nimistä, sillä neljä SM-liigan mestaruutta valmentajana voittanut Kari Jalonen nimitettiin joukkueen pääkäskijäksi.
Valmennuksen täydentävät Matti Tiilikainen, Fredrik Norrena, Aki Näykki, Ville Nieminen ja Kristian Kuusela.
Heistä Kuusela, 43, on tulokas Liiga-tasolla. Tapparan pelaajalegenda on toiminut uransa lopettamisen jälkeen viimeiset kaksi kautta seuran U20-joukkueen apuvalmentajana.
– Tehtäväni oli hioa yksityiskohtia hyökkääjien kanssa sekä auttaa joukkueen arjessa, Kuusela kertoo MTV Urheilulle aiemmasta tehtävästään.
Kuuselalla (vas.) ja Kari Jalosella (oik.) löytyy yhteistä historiaa niin Suomen maajoukkueesta kuin Oulun Kärpistä. Jalonen toimi oululaisten päävalmentajana, kun Kuusela pääsi juhlimaan keväällä 2008 ensimmäistä Suomen mestaruuttaan.MTV Oy
Valmentaminen Liigassa on Kuuselalle unelmien täyttymys.
– Unelmani oli olla jossain vaiheessa Liiga-joukkueen johdossa. Nyt kun se on saavutettu, niin pitää varmaan seuraavaksi asettaa tavoitteet uudelleen, hän sanoo hymy huulilla.
Leijonien kevään 2019 maailmanmestari kertoo käyneensä talven aikana keskusteluita Tapparan general managerin Janne Vuorisen kanssa. Kuusela oli sanonut haluavansa olla jonain päivänä Liiga-valmentaja.
– Nyt menen päivä kerrallaan ja yritän tehdä työni mahdolllisimman hyvin. Koitan antaa pelaajille paljon ja sitä kautta myös kehittää itseäni.
Miten valmentaja-Kuusela eroaa sitten pelaaja-Kuuselasta?
– Olen voittavan pelin yksityiskohtien kannalla. Olen huomannut, että nuoret pelaajat tekevät ratkaisuja, joita en omalla peliurallani osannut. Olenkin nauttinut valmentamisesta sen takia, että myös pelaajat opettavat minua.
Tappara on suomalaisen jääkiekon pääsarjahistorian menestynein joukkue. Viimeisen viiden kauden aikana se on kahminut neljä mestaruutta.
– Kulttuuri, Kuusela vastaa syyksi, kun häneltä kysytään syytä seuran menestykseen.
– Jatkuvaa työntekoa on jatkettu vuosi vuodelta ja se on tuottanut tulosta. Se on myös asia joka pitää viedä eteenpäin.
Tapparan seuraavan kahden kauden valmennusryhmä tapasi toisensa yhdessä ensimmäistä kertaa vasta tiistaina. Ryhmän sisäisistä roolinjaoista ei ole vielä puhuttu.
– Eiköhän roolit tässä matkan varrella selkiydy, Kuusela miettii.
3:46Kristian Kuusela kertoo matkastaan Liiga-valmentajaksi.