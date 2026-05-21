Kokkolan Prismassa tapahtuneesta varkaudesta epäillyt ovat karkuteillä.

Kokkolan Prismaan murtauduttiin katon kautta keskiviikon ja torstain vastaisena yönä noin kello 3, tiedottaa Pohjanmaan poliisilaitos.

Alueella liikkuneet tavara-autonkuljettajat huomasivat kaupan katolla ainakin kaksi tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä ja ilmoittivat havainnostaan hätäkeskukseen.

Tässä vaiheessa miehet hylkäsivät säkit, joihin he olivat keränneet varastettua tavaraa. He poistuivat kattoa pitkin Prisman eteläiselle puolelle.

Alueella samaan aikaan liikkuneet autoilijat havaitsivat tummiin vaatteisiin pukeutuneen miehen, joka juoksi Prismasta kohti Ventuksentien alikulkua.

Poliisi on eristänyt osan alueesta ja tekee paikalla teknistä tutkintaa. Tällä hetkellä poliisilla ei ole tarkempia tietoja tekijöistä.

Poliisi pyytää havaintoja yöllä alueella liikkuneista henkilöistä ja ajoneuvoista. Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 415 501.