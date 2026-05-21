Lidl vetää kuivattuja viikunoita myynnistä.
Lidl kertoo vetävänsä myynnistä erän Aleston kuivattuja viikunoita.
Lidlin mukaan tuote-erässä on todettu raja-arvon ylittävä määrä okratoksiini A:ta.
Jos matalia pitoisuuksia okratoksiini A:ta sisältävää elintarviketta kulutetaan pienissä määrissä, se ei yleensä aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Sen sijaan pitkäaikainen altistus voi olla terveydelle haitallista.
Okratoksiini on hometoksiini, jota voi muodostua esimerkiksi kuivattuihin hedelmiin kosteissa olosuhteissa.
Takaisinveto koskee pelkästään tuotteita erätunnuksella LOT: 5785 ja parasta ennen -päiväyksellä 28.2.2027.
Erää on myyty vain Uudenmaan myymälöissä sekä osassa Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson myymälöitä.
Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita palauttamaan tuotteet Lidlin myymälään.
Tuote: Alesto Kuivatut viikunat
Pakkauskoko: 200g
Parasta ennen