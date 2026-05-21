Poliisi on jatkanut Riihimäeltä löytyneen ja pian sen jälkeen kadonneen räjähteen etsimistä.

Riihimäen jäähallin lähistöltä pellolta löydettiin eilen räjähde, jonka epäiltiin ensin olleen sodanaikainen kranaatti, mutta joka tunnistettiin myöhemmin venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi.

Poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä kello kahden jälkeen iltapäivällä. Kun aluetta mentiin eristämään, oli räjähde kadonnut.

– Saimme siitä eilen ilmoituksen ja siellä on käyty paikalla. Ennen eristyksen laittoa se on kuitenkin kadonnut ja mahdollisesti epäillään, että se on lähtenyt ulkopuolisen matkaan, Hämeen poliisin viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille.

Hämeen poliisin viestinnän mukaan poliisi toivoo edelleen, että Riihimäen jäähallin lähistöllä kulkenut mies ilmoittautuu hätänumeron kautta. Poliisin mukaan mies ja polkupyörällä kulkenut lapsi ovat olleet jäähallin läheisyydessä hieman kello kolmen jälkeen iltapäivällä.

Poliisi kehottaa räjähteen haltuunsa ottanutta tai sen mahdollisesti havaitsevaa henkilöä soittamaan välittömästi hätänumeroon 112. Poliisi painottaa, että räjähteen käsitteleminen on hengenvaarallista.

