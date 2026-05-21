Suomessa on nyt ennätyksellisen vähän alaikäisiä.
Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana, kertoo Tilastokeskus.
Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä.
Tilastokeskuksen mukaan määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys.
Maahanmuutto on kasvattanut alle 18-vuotiaiden määrää, muttei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä.
Suurimmillaan alle 18-vuotiaiden määrä oli Suomessa 1960-luvun alkuvuosina, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Toisin sanoen noin joka kolmas kansalainen oli alle 18-vuotias.
Vielä 1980-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli 0–17-vuotiaita.
Huhtikuun 2026 lopussa alaikäisiä oli enää vajaat 18 prosenttia väestöstä.
– Pitkällä aikavälillä alle 18-vuotiaiden määrän lasku on siis ollut huomattava, yliaktuaari Joonas Toivola sanoo tiedotteessa.