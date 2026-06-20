Qatarin ylellinen lahja Yhdysvaltain presidentille on herättänyt myös huolta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitteli perjantaina paikallista aikaa uuden Air Force One -lentokoneen. Uusi lentokone on saatu lahjaksi Qatarilta.

Trump esitteli koneen lentokonehallissa kutsuen sitä lentäväksi Valkoiseksi taloksi.

– Tätä pidetään maailman ylellisimpänä lentokoneena. Kun se rakennettiin, se rakennettiin tasolla, jota ei luultavasti enää koskaan tulla näkemään, Trump ylisti puheessaan Reutersin mukaan.

Trumpin mukaan uusi ja modernimpi kone oli välttämätön, jotta Yhdysvallat ei jäisi asiassa jälkeen muista maista.

– Nämä maat kunnioittavat meitä suuresti, ja silti heillä on paljon uudemmat ja paremmat koneet. Se on vähän naurettavaa, Trump sanoi.

Trump esitteli uutta lentokonettaan Marylandissa 19. kesäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Uusi värimaailma

Koneen sisällä vierailleet journalistit kuvailivat sen sisältävän puisia seinäpaneeleita ja nahkaisia penkkejä.

Uusi kone on maalattu perinteistä poiketen Trumpin mieltymysten mukaisesti punaisen, valkoisen, tummansinisen ja kultaisen värimaailmalla.

Trumpin mukaan uusi design viedään myös muuhun Yhdysvaltain presidentilliseen lentolaivueeseen.

Satojen miljoonien eurojen arvoiseksi arvioitu lahja on herättänyt eettisiä, perustuslaillisia sekä turvallisuuteen liittyviä huolia Yhdysvalloissa.