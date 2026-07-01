Se, kuinka nopeasti iho palautuu normaaliksi nipistämisen jälkeen, on suorassa yhteydessä nesteytykseen.

Aikuisen tulisi juoda päivässä 1–1,5 litraa vettä päivässä. Se tarkoittaa juoma-astian koosta riippuen 5–8 lasillista päivässä. Helteellä määrää kannattaa lisätä ainakin muutamalla lasillisella.

Jos desilitroista tai laseista ei jaksa pitää kirjaa, voi oman nesteytyksensä tarkistaa myös helpolla ihotestillä. Katso yllä olevalta videolta, kuinka ihotesti tehdään.

Heikosta nesteytyksestä kielivät myös tumma virtsa sekä lukuisat muut kehon viestit.

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