Albaniassa tuli perjantaina täyteen jo 20. päivä putkeen, kun paikalliset osoittavat mieltä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan.

Mielenosoituksissa on vastustettu Albanian rannikolle suunniteltua luksushotellia, joka rakennettaisiin luontoalueelle, jota muuttolinnut käyttävät lisääntymiseen. Alue on erityisesti flamingojen suosima.

Suunniteltuun luksushotelliin ovat kytköksissä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner. Hotellihanke pantiin tiettävästi alulle heinäkuussa 2021, jolloin Kushner ja Ivanka Trump vierailivat Albaniassa yksityishenkilöinä.

Albanian pääministeri Edi Rama kertoo tuolloin tavanneensa Kushnerin ja Ivanka Trumpin illallisella Durrësin kaupungissa.

– He ovat aivan erilaisia ihmisiä verrattuna siihen, millaisen kuvan olin saanut heistä televisiossa. Erittäin mukavia ja vaatimattomia, inhimilliseltä kannalta katsottuna hyviä ihmisiä, Rama sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa.

Kaupat valtion omistaman saaren maa-alueesta tehtiin viime joulukuussa, ilman että asiasta kerrottiin paikallisille asukkaille tai edes kansanedustajille, jotka saivat kuulla asiasta uutisista seuraavana päivänä.

Kushnerin omistaman Atlantic Incubation Partners -yhtiön kerrotaan maksaneen saaresta Albanian valtiolle noin 1,4 miljardia dollaria.

Kushner on kertonut aikovansa rakentaa alueelle hotellikapasiteettia noin 10 000 turistille. Omien sanojensa mukaan Kushner aikoo rakennuttaa alueelle "sellaisen kohteen, jossa minä viihtyisin perheeni ja ystävieni kanssa".