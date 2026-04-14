Libanonin ja Israelin edustajien on määrä tavata tänään Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.
Tapaamiseen osallistuvat Libanonin ja Israelin Yhdysvaltain-suurlähettiläät sekä Yhdysvaltain Libanonin-suurlähettiläs.
Neuvotteluista kertoivat perjantaina Libanonin presidentin kanslia sekä Israelin Yhdysvaltain-suurlähettiläs.
Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio osallistuu tapaamiseen, kertovat muun muassa uutiskanavat CNN ja NBC viranomaislähteisiin nojaten.
Äärijärjestö Hizbollahin pääsihteeri Naim Qassem vaati maanantai-iltana neuvotteluiden perumista.
Savu nousee libanonilaisesta Mais al-Jabalin kylästä sen jälkeen kun Israelin ilmaisku osui alueelle. Kuva on otettu Israelin puolelta rajaa 13.4.2026.