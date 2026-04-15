Iskut Israelin ja Hizbollahin välillä jatkuvat.

Israelin asevoimat kertoo äärijärjestö Hizbollahin iskeneen Israelin pohjoisosiin tänään useilla kymmenillä ohjuksilla.

Al-Jazeera kertoo Hizbollahin myöntäneen iskut. Israel on vastannut ainakin drooni-iskuilla Libanonin eteläisiin osiin.

Aselepoa alueelle hierottiin eilen Washingtonissa, kun Israel ja Libanon neuvottelivat toistensa kanssa suoraan ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Libanonin ja Israelin lähettiläät antoivat toiveikkaita lausuntoja rauhan etenemisestä, mutta Iranin tukema Hizbollah näytti tyrmänneen neuvottelut jo niiden alkumetreillä.

