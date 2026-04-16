Makuraati testasi uudistuneen Twister-mehujään.
Jäätelövalmistaja Ingman kertoi huhtikuussa sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillaan Twister-mehujäiden reseptimuutoksesta. Jatkossa Twister-tuotteet sisältävät maitoa.
– Olemme päivittäneet Twisterin reseptiä kansainvälisen uudistuksen myötä ja palaamme takaisin aiempaan, tuttuun koostumukseen, joka sisältää maitoa, Ingman tiedotti Facebook-sivuillaan.
Muutos aiheutti palauteryöpyn – mutta miltä tuote nyt maistuu?
Tieto muutoksesta sai somessa aikaan palauteryöpyn. Moni kertoi olevansa pettynyt, ettei jatkossa enää voi syödä tuotetta.
– Tämä päätöshän tuntuu melkein v***uilulta niitä kohtaan, jotka eivät voi tai halua syödä maitotuotteita, somessa muun muassa kirjoitettiin.
Onko reseptimuutos sitten perusteltu mehujään maun kannalta? Huomenta Suomen Makuraadissa testattiin ajankohtaisia ja ilmiöksi nousseita tuotteita, joiden joukossa oli myös Twister-mehujää. Raatilaiset hämmentyivät toden teolla mehujäätä maistettuaan.