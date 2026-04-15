Havainnot miehestä pyydetään hätänumeroon.

Kaakkois-Suomen poliisi pyytää havaintoja Kouvolan Kuusankoskella kadonneesta miehestä.

Mies on nähty viimeksi keskiviikkona iltapäivällä Vainiolankujalla. Havainnot miehestä pyydetään suoraan hätänumeroon.

Poliisi on julkaissut miehen tuntomerkit. Yllään miehellä on tummansininen takki, musta pipo ja mahdollisesti harmaat housut. Hän on 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on hapsottavat hiukset ja pitkä takatukka. Kävelytyyli on vaappuva, poliisi kuvailee.