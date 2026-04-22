Ukraina ehdottaa osan Donbasista nimettäväksi Trumpin kunniaksi.

The New York Times -lehden mukaan viime kuukausien rauhanneuvotteluissa, ukrainalaiset viranomaiset ovat ehdottaneet, että se osa Donbasista, josta Venäjä edelleen taistelee, voitaisiin nimetä "Donnylandiksi".

Neljä neuvotteluihin perehtynyttä lähdettä kertoi tästä lempinimestä, joka viittaa sanoihin "Donbas" ja "Donald".

Ehdotus nimetä Ukrainan alue Yhdysvaltain presidentin Donad Trumpin mukaan heijastaa maailmanlaajuista todellisuutta, jossa hallitukset vetoavat Trumpin itserakkauteen saadakseen Yhdysvaltojen voiman puolelleen, lehti kirjoittaa.

Ukraina on epätoivoinen

Disneylandia muistuttava nimi ei välttämättä sovi kovin hyvin autioituneelle ja sodassa tuhoutuneelle alueelle. Kaikessa ristiriitaisuudessaan se kuvastaa Ukrainan epätoivoista ponnistelua saada Yhdysvaltojen tuki.

Alue, jota ukrainalaiset ehdottivat nimettäväksi Donnylandiksi – noin 80 kilometriä pitkä ja 65 kilometriä leveä – on yksi neuvottelujen suurimmista kiistakohdista. Alueella asuu arvioiden mukaan noin 190 000 ihmistä.

Vaikka Donnyland-termiä on käytetty neuvotteluissa, sitä ei tiettävästi ole vielä kirjattu mihinkään viralliseen asiakirjaan.