Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa Britanniaa ja muitakin maita ”hakemaan omat öljynsä” Hormuzinsalmelta tai ostamaan ne Yhdysvalloilta.

– Teidän täytyy oppia taistelemaan itsenne puolesta, koska Yhdysvallat ei ole enää auttamassa teitä – aivan kuten tekään ette olleet auttamassa meitä, Trump kirjoittaa Truth Social -sosiaalisen median tilillään.

Trump kohdistaa viestinsä maille, jotka eivät osallistuneet Yhdysvaltojen kanssa hyökkäykseen Iraniin. Trumpin mukaan näiden maiden – kuten Briannian –, jotka eivät saa lentopetrolia Hormuzinsalmen sulkemisen takia, pitäisi kerätä rohkeutensa, mennä alueella ja ottaa se (öljy) itse."

Iran on sulkenut Hormuzinsalmen vastauksena Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäykselle. Salmen läpi kulkee noin viidesosa maailman öljystä. Välittömästi Trumpin viestin jälkeen Brent-öljybarrelin hinta nousi kahdella prosentilla 116 dollariin.