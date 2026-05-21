Rasmus Dahlin ei lähde MM-kisoihin Aftonbladetin mukaan.

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue on jäänyt Sveitsin MM-turnauksessa vaille useita potentiaalisia NHL-vahvistuksia. On ollut loukkaantumisia, osassa vaakakupissa on painanut sopimustilanne NHL:ssä.

NHL:n pudotuspelien toisella kierroksella pudonneesta Minnesota Wildista Ruotsi ei saanut ketään viisikosta Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt, Jonas Brodin, Joel Eriksson Ek ja Marcus Johansson. Anaheim Ducksista ei tullut hyökkääjä Leo Carlssonia.

Ruotsi ei myöskään saa riveihinsä Buffalo Sabresin kapteenia Rasmus Dahlinia, Aftonbladet kertoo lähdetietojensa pohjalta. Puolustajatähti on ruotsalaislehden mukaan kieltäytynyt MM-kisapeleistä.