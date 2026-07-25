Hyökkääjä Teemu Turunen on purkanut SHL-sopimuksensa ennenaikaisesti. Expressenin mukaan SM-liiga kutsuu pistehirmua.

Turusen seura Örebro vahvisti asian lauantaina.

– Teemu tuli luoksemme viime viikolla ja kertoi tilanteestaan. Päätimme suostua hänen toiveeseensa purkaa sopimus, jotta hän voi olla lähellä perhettään, Örebron tiedotteessa kerrotaan.

Laituri ehti pelata Örebrossa yhden kauden ja iski 29 otteluun 14 pistettä.

Expressenin mukaan Turusen lähtö johtuu henkilökohtaisista syistä. Ruotsalaislehti linjaa, että hyökkääjä pelaa ensi kaudella todennäköisesti SM-liigassa.

30-vuotias Turunen on ollut Suomessa pelatessaan tehokas tekijä. Hän on iskenyt 383 Liiga-ottelussa tauluun 311 pistettä. Turunen on edustanut Suomessa HPK:ta, Kärppiä ja HIFK:ta.

Kaudella 2023–24 Turunen voitti Kärppien paidassa SM-liigan maalipörssin 30 osumallaan. Samalla kaudella syntyi hänen yhden sesongin piste-ennätyksensä: 57 pistettä.