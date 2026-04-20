Asiantuntijat kommentoivat Ott Tänakin pestaamista Toyotalle | MTV Uutiset

Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Toyota pestasi Ott Tänakin – huima hauiksen näyttö alleviivaa isoa huolta: "Nostan hattua, mutta..." Ott Tänak vetäytyi MM-sarjasta viime kauden päätteeksi. Nyt hän tekee töitä Toyotalle. Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Julkaistu 20.04.2026 17:30 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Toyota on pestannut Ott Tänakin täksi vuodeksi testaamaan ensi kaudella rallin MM-sarjassa käyttöön otettavaa uutta WRC27-autoaan. MTV Urheilun asiantuntijoista Jari Ketomaa pitää mahdollisena, että Tänak palaa ensi kaudella kilpailemaan. Riku Tahkoa puolestaan huolestuttaa sarjan tilanne. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Tänak ajoi Toyotan uutta autoa ensimmäisen kerran torstaina Kroatiassa, ja hän kertoi Dirtfishille olevansa koko loppuvuoden mukana auton kehitystyössä. Virolaistähti kuitenkin korosti, ettei testipesti tarkoita sitä, että hän olisi palaamassa kisakuskina MM-sarjaan. Vuonna 2019 Toyotalla maailmanmestaruuden voittaneen 38-vuotiaan virolaisen siirtymisestä Hyundaille uutisoitiin aikanaan vain muutama päivä MM-tittelin varmistumisen jälkeen. Vuosina 2020–2025 Tänak ajoi Hyundain lisäksi M-Sportilla, ja hän ylsi näinä vuosina kertaalleen MM-sarjassa toiseksi. Viime kauden päätteeksi Tänak ilmoitti vetäytyvänsä MM-sarjasta. – Tulee mieleen ensimmäisenä se, että Ott Tänak on tekemässä paluuta MM-sarjaan. Toyota luo suhdetta Tänakiin, että he saisivat hänet mahdollisesti ajamaan tulevaisuudessa esimerkiksi tilalle osan kautta – tai jotain. Se siitä mieleen tulee. En jotenkin näe, että hän pelkkää testiä ajelisi koko loppuelämänsä, Ketomaa sanoo.

Sebastien Ogierin

Ketomaa pitää todennäköisempänä, että 42-vuotias Ogier lopettaa uransa tähän kauteen kuin että yhdeksänkertainen maailmanmestari enää innostuisi lähtemään MM-sarjan uudelle aikakaudelle.

– Siinä saattaa tulla niin paljon sellaisia tekijöitä, joihin ei pysty itse omalla tekemisellä vaikuttamaan. En tiedä, haluaako Ogier sellaista. Ihmettelen, jos hän ajaa vielä ensi vuonna.

– Näen, että Tänak-kuvion taustalla on Toyotan ja Tänakin molempien ajatus herätellä suhdetta ja katsella, minkälainen se on. Puheenjohtaja Akio Toyodakin on puheillaan vihjannut siihen suuntaan, että Tänak on tervetullut takaisin.

Tahko sanoo aistineensa viime vuonna, ettei Tänak ole sanonut viimeistä sanaansa MM-sarjassa.

– Varmasti hän on sitä monta kertaa miettinyt, että se lähtö Toyotalta oli virhe. Hänellä voisi olla enemmän maailmanmestaruuksia, jos olisi pysynyt siellä.

Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä Tahko ei kuitenkaan pelkästä testisopimuksesta intoudu tekemään.

– Toyotan tapa kehittää noita autoja – niin Rally1:tä, Rally2:ta kuin tätä uutta WRC27:ää – on, että he haluavat todella laajasti eri kuljettajilta mielipiteitä ja palautetta.

Loogisesti ajateltuna yhteistyön voisi kuitenkin kuvitella ulottuvan pidemmällekin.

– Tänakin tasoinen kuski pystyy katsomaan niin paljon asioita. Hän ei tiedä niitä millimetrilleen, mutta pystyy viemään paljon suunnitteluratkaisuja eteenpäin. Toyota ottaisi tosi ison riskin, jos he toisivat ulkopuolisen testaamaan ja tekisivät lyhyen tähtäimen sopimuksen, jolloin tämä kuljettaja voisi ensi vuonna ajaa jollekin muulle. Se ei tunnu järkeenkäyvältä, Ketomaa sanoo.



– Jos ajaa enemmän kuin päivän ja pääsee tutustumaan siihen auton mekaniikkaan ja teknologiaan paljon tarkemmin, niin kyllä siellä monta salaisuutta paljastuu tietysti. Kyllähän se on arvokasta dataa sitten Tänakillekin. Mutta kuka se kilpailijaleiri sitten olisi, mihin Tänak menisi se tieto mukanaan? Tällä hetkellä sellaista leiriä ei oikein ole. En keksi, kuka sen tiedon pystyy Tänäkin mukana ostamaan, Tahko pohtii.

Toyota on MM-sarjan nykytalleista tiettävästi ainoa, joka on rakentamassa uusien sääntöjen pohjalta uutta autoa. Lisäksi sarjaan on uutena valmistajana liittymässä Project Rally One. Tämän projektin taustalla vaikuttavat muun muassa Citroënin entinen tallipäällikkö Yves Matton ja belgialainen Prospeed.

Ott Tänak pääsi tuulettamaan Toyotan väreissä maailmanmetaruutta 27. lokakuuta 2019. Kolme päivää myöhemmin hänen vahvistettiin siirtyvän seuraavaksi kaudeksi Hyundaille. Monet ovat viime vuosina pohtineet, mitä Tänak olisi voinut saavuttaa, mikäli olisi tuolloin päättänyt jatkaa Toyotalla.Toyota Gazoo Racing WRC

Maailmanmestaruuden lisäksi 22 MM-rallivoittoa saavuttanut ja kaikkiaan 176 osakilpailua ajanut virolainen on kaikesta huolimatta Toyotalta väkevä hauiksennäyttö muiden suuntaan.

– Onhan se Toyotalle kokonaisuutena valtavan hyvä asia, että Tänak ajaa ja he saavat tuon tason kuskin testaamaan sitä autoa. Tänak osaa ajaa kovaa ralliautolla, ja silloin sieltä löytyy sellaisia eroja, joita hitaammalla kuljettajalla ei pääse testaamaan, Ketomaa sanoo.

– Jos Tänakin käsittelyssä saa vehkeet kestämään, niin ne kestävät kyllä hyvin monen muunkin käsittelyssä.

Tänakilla on maine teknisesti hyvinkin osaavana kuljettajana.

– Hän osaa ajaa hyvin kaikilla alustoilla ja on tehnyt paljon kehitystyötä. Tänak on saanut aikanaan Fordin kulkemaan ja myös Hyundain niin hyvin kuin se niillä sen päivän eväillä on ollut mahdollista, Tahko sanoo.

– Tänak on hyvä kestotestikuljettaja. Hänellä on tapana säätää auto aina mahdollisimman letkuksi ja matalaksi, ja sillä verukkeella rajummissa olosuhteissa varsinkin tulee aika kovia pommeja, joita auto ottaa vastaan. Sitä kautta niitä keskeytyksiäkin on tullut, mutta tietysti myös menestystä, kun se on sitten ollut hyvä ajaa se auto.

Tänakin pestaaminen vain alleviivaa Toyotan toiminnasta syntyvää mielikuvaa, joka herättää ainakin Tahkossa myös huolta.

– On silmiinpistävää, miten valtavan kehitystyön Toyota tekee taas kerran uuden auton kanssa; eri olosuhteissa, eri puolilla, eri kuljettajien kanssa. Se on tietysti upeaa ja tärkeää heille, ja nostan hattua siitä panostuksesta, mutta varjopuolena näen sen, että muualla on hiljaista kuin huopatossutehtaalla.

– Se etumatka, jonka Toyota tällä hetkellä kaikella tekemisellään saa, voi nostaa kynnystä muille, että viitsiikö lähteä mukaan ollenkaan, kun tietää, että on niin pahasti takaa-ajoasemassa.