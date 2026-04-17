Kalle Rovanperä puhuu ensimmäistä kertaa mediassa MTV Urheilun haastattelussa päätöksestään vetäytyä Japanin Super Formula -sarjasta.

Kalle Rovanperä ilmoitti sosiaalisessa mediassa maaliskuussa, ettei hänen debyyttikautensa Japanin Super Formula -sarjassa toteudu. Sesongin alkuun oli tuolloin kaksi viikkoa.

Rallista rata-autoilun pariin siirtynyt 25-vuotias suomalainen kertoi päivityksessään taistelleensa terveydellisten ongelmien kanssa pitkään. Hänen mukaansa ongelmat olivat vain pahentuneet tänä vuonna.

Rovanperä aloitti sarjan testit joulukuussa Suzukassa, mutta joutui vetäytymään kolmipäiväisistä testeistä jo ensimmäisen session jälkeen. Hänellä todettiin hyvänlaatuinen asentohuimaus, joka johti testien avausviikolla ajokieltoon.

Rovanperä puhui Super Formulasta vetäytymisestä ensimmäistä kertaa medialle perjantaina MTV Urheilun haastattelussa. Pirkkalassa Mansen Mörinät -tapahtumassa driftingautolla kaasutteleva suomalainen kertoi vointinsa olevan tällä hetkellä "ihan hyvä".

– Toipuminen ja kaikki on mennyt hyvin, Rovanperä kiteytti.

Hän pohti osanneensa tehdä fiksun päätöksen vetäytyessään terveyshaasteiden myötä Japanin Super Formulasta. Raskas ratkaisu kuitenkin oli.

– Kyllähän se tosi vaikeaa on ollut ja tietenkin iso pettymys oli heti silloin. Iso panostus on ollut, ja kovasti on tehty monien eri tahojen kanssa töitä viimeisen puolen vuoden ja talven aikana sen eteen, mutta tässä vaiheessa piti valita tärkeysjärjestyksessä ja terveys on tietenkin aina tosi tärkeää.