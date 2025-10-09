Kalle Rovanperän manageri Timo Jouhki tunnustaa MTV Urheilulle, ettei hän ollut alkuun kovin mielissään suojattinsa päätöksestä lopettaa ralliuransa.

Toyota-tähti Rovanperä, 25, pudotti uutispommin torstaina: Ralliura päättyy kauteen 2025. Suomalaistähti tavoittelee loppuvuonna vielä uransa kolmatta maailmanmestaruutta.

– Sanotaan näin, että en ollut hirveän innoissani ihan alkuunsa siitä, mutta kun Kalle halusi näin tehdä, niin en alkanut mennä poikkiteloinkaan sen enemmän. Alettiin katsoa, että mitä voidaan tehdä, kokenut manageri Timo Jouhki kommentoi.

– Kun katsoo missä iässä hän on kaiken saavuttanut, niin se on aika luonnollista, että tulee muita ajatuksia.

Alla Rovanperän kommentit formulasarjoihin siirtymisestä. Kalle Rovanperän erikoishaastattelu ralliuran päättämisestä katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!

Jouhkin mukaan Toyota-talli oli hyvin myötämielinen Rovanperän ratkaisusta. Suomalaistähti olisi halutessaan voinut jatkaa MM-rallissa todella muhkealla palkalla.

– Isoja summia, sanotaan näin, Jouhki naureskelee Rovanperän palkkiosta, joka on koostunut peruspalkasta ja menestysbonuksista.

Rallin MM-sarja menettää tämän kauden jälkeen yhden kirkkaimmista tähdistään. Jouhkin mielestä sarjan merkittävin ongelma on autovalmistajien vähyys.

– Samat äijäthän siellä aina voittavat, 3–4 ukkoa.

Laaja F2-testiohjelma

Rovanperä kertoo jatkavansa uraansa Japanin Super Formula -sarjassa, joka on aerodynamiikaltaan kovin formulasarja F1:n jälkeen.

– Kallella on lisäksi hyvin, hyvin laaja F2-testiohjelma ensi vuonna. Ja hän on jo käynyt simulaattorissa käynyt ajamassa F2-autoa, Jouhki paljastaa.

– Tavoite on korkeimmalla tasolla, se on ihan selvä.

Jouhki sanoo, että ”Toyota tukee Rovanperän hanketta täysin”.

– Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on periaatteessa Toyotan rahoittama projekti.

– Vaikka maailman parhaiden rallikuskien palkkiot ovat varsin hyvät, niin ei niitä rahoja kannata tuollaiseen projektiin laittaa kuitenkaan, sillä ne ovat niin isoja rahoja.

Hyppyä rallista formula-autoihin Jouhki pitää valtavana.

– Eihän sitä ole kukaan tehnyt. Tämä on aivan mieletön juttu kaiken kaikkiaan. Haaste on ihan helvetinmoinen.

Red Bull?

Rovanperän F1-haaveet ja suomalaisen sponsoriyhteys energiajuomayhtiö Red Bullin kanssa synnyttävät väkisin kysymyksiä leirien mahdollisesta yhteistyöstä myös rata-autoilun saralla. Red Bullilla on emotallin lisäksi F1-sarjassa myös toinen tiimi, Racing Bulls.

Rovanperä ajoi Red Bullin F1-autoa kokeilumielessä jo marraskuussa 2024. Voisiko tämä yhteistyö toteutua myös tosimielessä?

– Ei ole edes oikein keskusteltu asiasta. Tämä koko homma menee Toyota-vetoisena. Meillä on useamman vuoden sopimus Toyotan kanssa, ja totta kai se tähtää siihen, että Toyota voisi käyttää Kallea kuskina. Onko se sitten F1 vai joku muu? Jouhki pyörittelee.

– Toyotallahan on myös varsin menestyvä (kestävyysautokisojen) WEC-projekti. Sehän on yksi tie kanssa.

Vuosi sitten Toyota ja F1-tiimi Haas tiedottivat teknisestä yhteistyöstä kuninkuusluokassa. Nyt kun Toyota alkaa rahoittaa Rovanperän polkua kohti formulahuippua, niin voisiko se viitata myös vuosina 2002–2009 F1-sarjassa ajaneen Toyotan paluuhaluihin?

– Mitään tietoa minulla ei ole, mutta sanotaan nyt näin, ettei ne varmaan ihan turhaan menneet Haasin kumppaniksi. On siinä varmasti jotain takana. Erittäin vaikea sanoa. Ei tietenkään ole mitään pienintäkään vihjettä julkisuudessa, Jouhki summaa.