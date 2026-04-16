Hyundai-pomo paljastaa: talli pelasi Thierry Neuvillen keskeytyksellä

3:16 Thierry Neuville ajaa ulos Power Stagella! Jättidraamaa Kroatiassa

Julkaistu 16.04.2026 14:00

TONI HEINONEN

Thierry Neuville tekI viime viikonloppuna ajetussa Kroatian MM-rallissa pahan virheen ja keskeytti viimeisellä ylivoimaisesta johtoasemasta. Hyundai-pomo Andrew Wheatley selvitti kisan jälkeen, mitä Neuvillen keskeytyksen yhteydessä tapahtui. Lue myös: Konkaritoimittaja paljastaa: Thierry Neuvillelta poikkeuksellista toimintaa ulosajonsa jälkeen – "Ensimmäinen kerta 15 vuoteen" Lue myös: Takamoto Katsutalta paljastus Sami Pajarin kanssa tehdystä suunnitelmasta Neuville ja Hyundai olivat matkalla kohti kauden avausvoittoaan, jolla olisi ollut valtava merkitys koko tiimille, mutta kisa meni pahemman kerran pipariksi viimeisellä erikoiskokeella. Kokenut belgialaiskuski teki räikeän ajovirheen, hajotti autonsa eturenkaan jousituksen ja keskeytti. Neuville yritti linkuttaa erikoiskokeen maaliin, mutta tiimiltä tuli pian selkeä viesti: ”keskeytä”. Neuville körötteli pätkän loppuun, mutta ei jatkanut sen pidemmälle. Kroatian ralli ja ensi viikolla järjestettävä Kanariansaarten asvalttikisa ovat linkitettyjä kilpailuja, minkä vuoksi autojen voimansiirtoon ei voi tehdä muutoksia kisojen välillä. Koska Neuville keskeytti Kroatiassa, sääntö ei koske hänen autoaan, johon voidaan siis tehdä muutoksia ennen Kanarialla ajettavaa kilpailua. – Sen vuoksi yritimme saada hänet pysähtymään välittömästi, jotta saisimme tämän mahdollisuuden, Hyundain urheilutoimenjohtaja Andrew Wheatley paljasti. – Pysäytimme hänet siis mahdollisimman nopeasti, sillä siten saimme vaihtoehtoja. Nyt meidän pitää katsoa, mitä voimme tehdä, Wheatley lisäsi.

Neuville voitti rallin maailmanmestaruuden kaudella 2024, mutta viime vuonna hän ei päässyt lähellekään samalle tasolle Hyundain ratissa. Hän saavutti kauden avausvoittonsa vasta päätöskisassa Saudi-Arabiassa.

Kuluvan kauden avauskisoissa on käynyt hyvin selväksi, että Hyundain Rally1-auton suorituskyky on jälleen selkeästi Toyotaa perässä. Tämän vuoksi voitto Kroatiasta olisi tullut tärkeään paikkaan sekä Neuvillelle että Hyundaille.

Wheatleyn mukaan Neuville oli äärimmäisen pettynyt, kun voitto meni karulla tavalla.

– Hän ei ole tottunut tekemään virheitä. Nyt meidän pitää tarkastella dataa ja ymmärtää, mitä tapahtui. Mutta tiedämme sen, että tämä oli vain yksinkertainen virhe.

– Kukaan ei laita Thierrylle enempää paineita kuin hän laittaa itselleen. Nyt teemme kaikkemme varmistaaksemme sen, ettemme joudu enää tällaiseen tilanteeseen, Wheatley totesi.

