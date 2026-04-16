Thierry Neuville tekI viime viikonloppuna ajetussa Kroatian MM-rallissa pahan virheen ja keskeytti viimeisellä ylivoimaisesta johtoasemasta. Hyundai-pomo Andrew Wheatley selvitti kisan jälkeen, mitä Neuvillen keskeytyksen yhteydessä tapahtui.
Neuville ja Hyundai olivat matkalla kohti kauden avausvoittoaan, jolla olisi ollut valtava merkitys koko tiimille, mutta kisa meni pahemman kerran pipariksi viimeisellä erikoiskokeella.
Kokenut belgialaiskuski teki räikeän ajovirheen, hajotti autonsa eturenkaan jousituksen ja keskeytti.
Neuville yritti linkuttaa erikoiskokeen maaliin, mutta tiimiltä tuli pian selkeä viesti: ”keskeytä”. Neuville körötteli pätkän loppuun, mutta ei jatkanut sen pidemmälle.
Kroatian ralli ja ensi viikolla järjestettävä Kanariansaarten asvalttikisa ovat linkitettyjä kilpailuja, minkä vuoksi autojen voimansiirtoon ei voi tehdä muutoksia kisojen välillä. Koska Neuville keskeytti Kroatiassa, sääntö ei koske hänen autoaan, johon voidaan siis tehdä muutoksia ennen Kanarialla ajettavaa kilpailua.
– Sen vuoksi yritimme saada hänet pysähtymään välittömästi, jotta saisimme tämän mahdollisuuden, Hyundain urheilutoimenjohtaja Andrew Wheatley paljasti.
– Pysäytimme hänet siis mahdollisimman nopeasti, sillä siten saimme vaihtoehtoja. Nyt meidän pitää katsoa, mitä voimme tehdä, Wheatley lisäsi.