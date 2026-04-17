Kauden 2025 jälkeen MM-rallisarjasta sivuun siirtynyt Ott Tänak on nyt Toyotan testikuljettaja. Hän on mukana kehittämässä ensi vuoden autoa.

Tänak vietti torstaina ensimmäisen kokonaisen päivänsä tehdasauton ratissa Kroatiassa järjestetyssä kehitystestissä. Tänak vahvisti DirtFishille antamassaan haastattelussa jatkavansa yhteistyötä Toyotan kanssa loppukauden ajan. Hän kuitenkin korosti sitä, että paluu rallimaailmaan ei tarkoita paluuta MM-sarjaan.

– Sain pyynnön aivan äskettäin, ja se oli mukava tarjous. Otin tietenkin tauon, ja kyllä, on ollut mukavaa hoitaa omia juttujani, mutta kun tämä tilaisuus tuli vastaan, niin olin innoissani päästessäni mukaan. On mukava tasapaino, että minulla on omaa aikaa ja että saan ajaa ralliautoja. Tänään (torstaina) oli ensimmäinen päiväni autossa ja se oli täysi päivä. Autolla on jo ajettu melko paljon, joten se ei ole enää aivan alkuvaiheessa, Tänak sanoi.

– Tiedämme, että säännöt ovat muuttuneet melko paljon, ja nyt on tiimin tehtävä saada kaikesta irti mahdollisimman paljon. Tiedämme, että Rally2-autojen voittaminen tulee olemaan erittäin suuri haaste. Se on iso urakka.

Tänak kertoi, että suunnitelmaa tulevaisuuden varalle ei ole vielä tehty.

– Minulla on tietenkin intohimoa ajaa ralliautoa, mutta muutaman testipäivän tekeminen muutamien viikkojen välein on paljon parempaa kuin nykyinen rallikalenteri. Nautin tästä todella paljon. Pystyn ajamaan kaikki tarvittavat kilometrit ja saan ajaa hyviä autoja erinomaisessa seurassa. Voin edelleen olla jollain tavalla hyödyksi, mistä pidän, Tänak kertoi.

– Säännöt ovat todella erilaiset, enkä muista, milloin viimeksi tein kunnollisia kehitystestejä. Ehkä se oli vuonna 2016 M-Sportin kanssa tai jotain sinne päin. Siitä on kulunut todella kauan, kun olemme viimeksi toteuttaneet varsinaista kehitysohjelmaa, Tänak totesi.