Sointu ja Topi Borg kertoivat sisarusdynamiikastaan suorassa Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Sointu Borg ja hänen Topi-veljensä vierailivat Viiden jälkeen -ohjelmassa kertomassa elämästään ja uudesta sarjastaan. Kaksikko reissaa Ylen Topi ja Sointu lomalla -ohjelmassa Gran Canarialle.

Moni ihailee kaksikon läheistä suhdetta. Sointu ja Topi kertoivat haastattelussa, mikä heidän sisaruudessaan on parasta. Molemmat sanoivat ensimmäisenä rehellisyyden.

– Varmaan rehellisyys ja se mutkattomuus. Topi sinun kanssa ei ole mitään sellaisia piilotettuja sosiaalisia kerroksia, vaan se on sata prosenttia aitoa. Se on myös hirveen vapauttavaa, Sointu kuvaili.

– Vastaväitteeksi siskoni rakensi minun osakeyhtiön, jotten minä en pystyisi ikinä pyytämään häneltä hynää, Topi heitti takaisin.

Topi ja Sointu lomalla -sarjassa sisarukset matkaavat Gran Canarialle.YLE

Soinnun mukaan myös hän pystyy olemaan brutaalin rehellinen Topille.

– Ehkä se on sitä, ettemme näe aina meidän dynamiikkaa ulkopuolisen näkökulmasta. Kyllä minä hirveän suoraan kaiken sanon, hän summasi.

Mitä sarjan kuvauksista jäi parhaiten mieleen? Miltä katsojien palaute tuntuu kaksikosta? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!