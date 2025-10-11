Masked Singer Suomi -kauden viidennessä jaksossa maskin takaa paljastui tunnettu näyttelijä.
Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokauden jaksoja seurataan tänä syksynä Maikkarilla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen.
Vierailevan etsivänä viidennessä jaksossa nähtiin suihkuverhona shown aloittanut Veronica Verho.
Jaksossa lavalle nousivat Pierumies, Hämähäkki, Merenneito, Papparainen ja Hai. Jakson päätteeksi maskinsa poisti Hämähäkki.
Maskin takaa paljastui näyttelijä Satu Silvo.
Janne Kataja hämmentyy täysin nähdessään Silvon.
– Siis me viestittelimme eilen, Kataja sanoo äimistyneenä.
– Niinpä. Se oli hämäys, Silvo nauraa.
40-vuotista näyttelijänuraansa juhlistava Silvo kertoo, että nautti esiintymisestä maskin takana.
Hämähäkki lauloi upean balladin Olet mun kaikuluotain. Katso esitys alla olevalta videolta!
