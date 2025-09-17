Pirunpeli-uutuusreality alkaa kuumottavasti.

Pirunpeli-sarja on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle. He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Kisaajia ovat näytteijä Miitta Sorvali, lääkäri Emilia Vuorisalmi, vaikuttaja Nelli Orell, näytteijä Timo Lavikainen, musiikkivaikuttaja Berta, yrittäjä Kim Herold, näyttelijä Samuel Glassar, ex-kiekkoilija Niklas Hagman, juontaja Niko Saarinen, viihdetaitelija Hanad Hassan, podcast-juontaja Vivian Nick ja tiedetoimittaja Henry Tikkanen.

Sarjan ensimmäisessä jaksossa 17. syyskuuta pelaajat asettautuva asumaan taloon. Ensimmäisenä paikalle saapuu Nelli Orelll.

Orell tutkii yksin taloa.

– Siis minä tulin niinkuin lomalle tänne, hän pohtii hulppeita oloja katsoessaan.

Ohjelman panelistit, Sointu Borg, Lina Schiffer ja Toni Wirtanen kanssaelävät katsojien kanssa pelin käänteitä. He huomaavat heti vaaranmerkit ilmassa.

– Tämä musiikki enteilee, että kohta löytyy ruumis, Wirtanen pohtii.

