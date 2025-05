Julkisuuden myötä Topi Borg ajautui epämiellyttävään tilanteeseen, joka yllätti täysin: "En aio antaa sen toistua"

Esikoiskirjailija Topi Borg on kokenut Kirjolla-sarjan myötä julkisuuden monet puolet. Eniten ylpeyttä hän tuntee perheestään, joka on aina tukenut ja ollut läsnä.

Kirjolla-sarjasta tunnettu Topi Borg, 31, on nyt myös kirjailija, kun 22. huhtikuuta julkaistiin hänen ensimmäinen kirjansa Normaaliusrodeo (Tammi). Esikoisteoksessaan Borg kertoo elämästään autisminkirjolla olevana ihmisenä ja pohdiskelee eri tavoin maailmaa omasta näkökulmastaan.

Painovalmista kirjaa edelsi valtava työmaa. Kirjoitusprosessin alkaessa Borg asetti tavoitteekseen kirjoittaa joka päivä, edes jotakin. Raakakirjoitusprosessi kesti Borgin mukaan "raa'asti" noin puoli vuotta.

Omien ajatustensa ylöskirjaamisen lisäksi Borg osti pienen Kodakin nauhurin, jonka avulla haastatteli läheisiään ja muita hänen elämäänsä merkityksellisesti vaikuttaneita ihmisiä. Haastateltaviksi pääsivät muun muassa Borgin alakouluaikainen erityisopettaja sekä musiikiterapeutti.

Kirjassaan Borg puhuu myös paljon perheestään. Se, mihin perheeseen hän on syntynyt, lukeutuu Borgin mukaan hänen suurimpien ylpeydenaiheidensa joukkoon.

– Vanhempani ovat parhaimmat, tukevimmat henkilöt koskaan. Kun tein tätä kirjaa äitini sanoi minulle, että olin niin onnekas, kun minulla oli niin paljon sisaruksia joiden kanssa en ollut yksinäinen lapsuudessa, Borg kertoo MTV Uutisille.

Borgien perheessä on viisi lasta. Yksi Topi Borgin isosiskoista on yrittäjä Sointu Borg.

Sointu ja Topi Borg vuoden 2025 Kultainen Venla -gaalassa.All Over Press

Myös muita ylpeydenaiheita Borgilla riittää. Yksi niistä on se, kuinka pitkälle hän on elämässään jo tähän mennessä edennyt. Borg arvelee, että sitä on edesauttanut monikin asia.

– Voisin mainita ainakin onnen, mutta uskon myös luonnollisen karismani, sulavan hopeakieleni, jos saan olla vähän mahtaileva, ja pelkän uskon vuoksi. Että voin tehdä maailmasta paremman paikan teoilla ja sanoillani.

– Pystyn katsomaan muita silmään, näkemään heidän rehellisyytensä ja myötätuntonsa ja oikeasti näkemään ja oikeasti kommunikoimaan ilman minkäänlaisia taka-ajatuksia. Minä olen ylpeä siitä, että uskallan elää ja olla muiden ihmisten kanssa. Toivon, että useammat, sinä myös, olisit niin, Borg toteaa.

Ylitetty raja

Ylen Kirjolla-sarjan myötä Borgista tuli laajalti suomalaisten tunnistama henkilö ja tuntemattomien ihmisten kanssa on sittemmin tullut kaikenlaisia kohtaamisia.

Tunteellisimmat hetket ovat olleet Borgin mukaan sellaisia, kun häntä ovat lähestyneet ihmiset, jotka ovat kertoneet olevansa autisminkirjolla olevien lasten vanhempia ja tuntevansa lastensa puolesta enemmän toivoa tulevaisuudesta sarjan ja Borgin ansiosta.

Myös yhteiskuvia Borgin kanssa pyydellään paljon, mikä ei häntä haittaa. Se on yleensä nopeaa toimintaa, joka on Borgin mukaan aika lailla "hengityksen kaltaista bisnestä".

– He tietävät mitä he haluavat ja sitten he lähtevät.

Myös epämiellyttäviä tapauksia on matkan varrelle sattunut, vaikka ne onneksi Borgin mukaan ovatkin vähemmistössä. Erityisen ikävää Borgin mielestä on se, kun häneen kosketaan omin luvin.

Erityisesti Borg muistaa tapauksen viime vuoden kesältä, jolloin oli Tampereen Tammelan torilla järjestetyllä kirpputorilla ja halusi ostaa eräästä torikojusta vadelmia. Ostotapahtuman yhteydessä vadelmia myynyt nainen otti Borgin mukaan häntä nopeasti hauiksesta kiinni kiitellessään tätä vadelmien ostamisesta.

– Ajattelin, että "oi, tuo tapahtui tosielämässä typerien machoelokuvien sijaan". Sitten mietin, että "tuo oli hyvin epäkohteliasta", Borg kertaa tapahtunutta.

Borg käveli paikalta hämmentyneenä siitä, että hänen henkilökohtaisen tilansa rajaa rikottiin tällä tavalla ja täysin yllättäen. Sittemmin Borg on ainakin kerran törmännyt tilanteeseen, jossa vastaavanlaisesti meinasi tapahtua, mutta tuolloin Borg oli valmiina reagoimaan.

– Olin, että "tsot, tsot, tsot, ei saa koskea luvatta". Minä en ainakaan anna sen toistua, täytyy muuttaa se opiksi, niin kuin sanotaan.

Topi Borgista tuli erittäin tunnettu hahmo Kirjolla-sarjan myötä.Aino Haili

Monet Kirjolla-sarjaa seuranneet ovat vaikuttuneet kerta toisensa jälkeen siitä, kuinka hienosti Borg osasi sanoittaa elämää sekä ajatuksiaan. Monista Borgin sanomisista tulikin suorastaan ilmiöitä sosiaalisessa mediassa.

Borg on itsekin ilahtunut siitä, että hänen puheillaan on ollut vaikutusta. Hän toivoo kuitenkin, ettei kukaan käyttäisi hänen sanomisiaan mihinkään pahaan. Kenties kamalin skenaario Borgin mielestä olisi, että joku tekoälyä käyttäen muuttaisi itsensä Andrew Tateksi ja puhuisi tämän kasvoilla Borgin sanomia asioita.

– Minä toivon, että miten ikinä niitä juttuja somessa käytetäänkään, jos niitä käytetään kontekstista irroitettuina, käyttäkää niitä naurua varten.

Ihana kamala maailma

Kuten Borg kirjassaankin kertoo, hänellä on paljon näkemyksiä maailmasta ja sen menosta. Kauneinta maailmassa Borgin mukaan ovat erilaiset ihmiset, mutta toisaalta kotiplaneettamme on monin tavoin karu paikka.

– Me hävisimme alusta asti, kun hylkäsimme metsästäjä-keräilijänä olemisen, loimme maatalouden, siviilisaatiot ja rahan. Rahan ansiosta loimme myös arvon ja arvottomuuden muille ihmisille.

Borg kertoo uskovansa sen olevan ihmiselämän skaala, että kukin tapaa matkansa varrella muita ihmisiä, joista osaan luo läheisemmät suhteet kuin toisiin.

– Voisi sanoa, että rakasta kaikkia samanvertaisesti, mutta se ei ole mahdollista. Valitettavasti jopa se määrä, jolla rakastamme jotakuta, on syrjivää. Mutta se on kuitenkin rakkautta ja meillä on aina tilaa sille.

Ihmiset ovat Topi Borgin mielestä kaikista kaunein asia maailmassa.Aino Haili

Vaikka suuri osa ihmisistä haluaa ympärillä olevilleen hyvää, Borg muistuttaa aina löytyvän myös niitä, jotka haluavat hyväksikäyttää varsinkin heikommassa asemassa olevia.

– Maailma saattaa olla niin täpötäynnä nykyajan mukavuuksien, jatkuvan nopeuden ja mahdottomien kauneusihanteiden täytteistä elämää, joka jättää aina ulkopuolisia, ujoja ihmisiä taakseen. Se on hirveä tragedia minusta.

– Koska niin pitkään, kuin maailma on tämän kaltainen, on sellaisia ihmisiä, jotka ovat peloissaan, hämillään, eivätkä tiedä, mitä tehdä. He tulevat aina olemaan helppoa saalista diktaattoreille ja muille, jotka osaavat sanoa jotain yhteenkuuluvuuden tunnetta luovaa, ja he hyödyntävät sitä itsekkäitä tarkoitusperiään varten.

Omassa elämässään Borg saa varmuutta siitä, että hän tietää voivansa auttaa muita ihmisiä omalla tavallaan, kuten häntäkin ovat monet auttaneet.

– Ja niin pitkään, kunhan muut ihmiset auttavat toisiaan, toivon, että leviävän toksisuuden lailla myötätunto voisi levitä myöskin.