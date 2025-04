Topi Borg on hyvin lähellä yhden suurimman haaveensa toteuttamista: "Katsotaan, miten se tulee sujumaan"

Topi Borgin uudet ja monipuoliset työt ovat mahdollistaneet sen, että hän voi pian toteuttaa suuren unelmansa.

Kirjolla-sarjasta tunnetuksi tullut Topi Borg, 31, on uuden äärellä, sillä pääsiäisen jälkeen 22. huhtikuuta ilmestyy hänen ensimmäinen kirjansa Normaaliusrodeo, jossa hän kertoo elämästään autismikirjolla olevana ihmisenä ja pohtii maailmaa monin tavoin omasta näkövinkkelistään.

MTV Uutisille Borg kertoo, ettei koskaan ollut edes ajatellut kirjan tekemistä ennen kuin hänen siskonsa, yrittäjä Sointu Borg ehdotti tätä.

– Hän uskoi siihen, että minä osaan sanallistaa abstrakteja ajatuksia mahdollisimman hyvillä sanoilla. Hän uskoi, että ihmiset haluaisivat tietää mitä minä ajattelen ja että tämä olisi myös tehokas tapa hankkia uusia työalueita. Olisi televisiota, kaupassa työskentelyä, puhekeikkoja sekä kirja.

Toisin sanoen monta erilaista alaa, jotka voisivat yhdessä mahdollistaa yhden Borgin suurimmista haaveista: ostaa oma asunto mahdollisimman lyhyellä lainan takaisinmaksuajalla.

Ja nyt se haave on lähempänä toteutumista, kuin koskaan: Borg on toukokuussa aikeissa etsiä asuntoja yhdessä vanhempiensa kanssa.

– Sen jälkeen minä aion toivottavasti kesäkuun jälkeen suunnitella muuttoa. Katsotaan, miten se tulee sujumaan. Päätavoitteena on saada mahdollisimman aikaisin, koska se on unelmani. Ja kun yksi unelma on toteutettu, voi viimein siirtyä toiseen.

– On olemassa ihmisiä, jotka eeppisesti toteuttavat monta unelmaa yhtä aikaa, mutta olen liian laiska montaa unelmaa varten yhtä aikaa.

Topi Borg tuli tunnetuksi Kirjolla-sarjasta, jossa seurataan autismikirjolla olevien ihmisten elämää.Aino Haili

Uusi asunto on tarkoitus hankkia Tampereelta, vaikka Borgin mukaan uusien työkuvioiden takia voisi olla järkevää muuttaa Helsinkiin. Näin hän ei kuitenkaan aio tehdä, sillä Helsinki ei kiinnosta. Sitä paitsi siellä voi tarvittaessa yöpyä siskon luona.

Niin Borg on toisinaan tehnytkin. Borg tekee nykyään myös puhujakeikkoja eri puolella Suomea, joilla hänen siskonsa kulkee mukana managerin ominaisuudessa. Joskus keikkapäivät äityvät todella pitkiksi, mutta se ei Borgia juuri haittaa.

– Minä rakastan sitä niin paljon.

– Olen yhä yksinäinen, mutta minulla on enemmän hauskaa kuin koskaan ennen elämässäni.

Puhekeikkojen ja muiden töiden lisäksi Borg tekee töitä yhä kaupassa, jossa työskentelyä hän kertomansa mukaan rakastaa entistä enemmän. Se tuntuu hänen mukaansa ankkurilta kiireisessä ja uudenlaisessa arjessa.

Borg kertoo myös asiakkaiden reagoivan usein siihen, mikäli hän on kaupalta pois pidemmän aikaa muiden töidensä takia.

– Olin kaksi viikkoa pois sieltä muiden töiden vuoksi. Saavuin paikalle ja he sanoivat, että "me ollaan kaivattu sinua niin paljon!". Ja jopa pultsarit, jotka tunnistavat minut, sanovat, että "hei, sä olet mun viikon ilopilkku, missä olit kaiken aikaa". Se kyllä sai minut hymyilemään, että olen jonkun valopilkku.

Sointu ja Topi Borg Kultainen Venla -gaalassa tammikuussa 2025.All Over Press

Managerina toimiva Sointu-sisko on Borgin mukaan ennen kaikkea ollut veljensä oppaana monin tavoin. Borg kuvailee siskonsa olleen hänen "jalostajansa".

– Hän hioo minun käytöstäni, mieltäni, sanavalintojani, imagoani.

Vaikka sisarukset tekevät töitä yhdessä, pysyy Borgin mukaan rakkaus kuitenkin aina samana. Työkaverina sisko on Borgin mukaan "kaikista paras".

– Minä aina saan hänet nauramaan ja hän haluaa tehdä bisneksen. Hän on aina väsynyt, mutta kun hän saapuu töihin ja tapaa ihmisiä, hän energisöityy todella nopeasti ja on aina niin taitava puhekeikoissa, ja minä improvisoin useita eri asioita ja siskoni aina seuraa sitä.

– On hauskaa olla hänen kanssaan, mutta minä yritän treenata myös omaa soolopuhekeikkarutiiniani lähiaikoina.