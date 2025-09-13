Masked Singer Suomi -kauden toisessa jaksossa maskin takaa paljastui yllättävä henkilö.

Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokausi starttasi Maikkarilla viime viikolla. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen. Heidän rinnallaan etsivinä nähdään joukko ex-hahmoja.

Kauden toisessa jaksossa päästettiin kuusi hahmoa esiintymään ensimmäistä kertaa. Lavalle nousivat nyt Merenneito, Hai, Paviaani, Haisunäätä, Papparainen ja Pierumies. Vierailevina etsivinä nähtiin Köpi Kallio sekä Viki Eerikkilä.

Illan aikana kuultiin kappaleita laidasta laitaan Memory, Baby Shark, Katto auki, Pidä musta kii, Töis ja It's My Life.

Maskinsa lopulta joutui poistamaan Paviaani. Maskin takaa paljastui Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki. Arhinmäeltä kysyttiin lähetyksessä, mikä sai hänet lähtemään mukaan sarjaan.

– Omat lapset ja kavereiden ja työkavereiden lapset. Tämä on heidän suosikkiohjelmansa, hän kuvaili.

Katso Paviaanin esitys ylhäällä olevalta videolta!