Tommi Niemelä tyrmäsi lehdistötilaisuuden juontajan arvelun.

Ilves voitti KalPaa vastaan jääkiekon SM-liigan puolivälieräsarjan ensimmäiset kaksi osaa, mutta sen jälkeiset kaksi on vienyt KalPa. Tuorein koitos päättyi maanantaina Kuopiossa 5–3.

Ilveksen päävalmentajalta Tommi Niemelältä kysyttiin lehdistötilaisuudessa ensin, miten hän summaisi tänään nähdyn.

– Tänään meni näin, "Hölö" pukahti.

Lehdistötilaisuuden juontaja esitti sen jälkeen arviota Niemelän mahdollisista ajatuksista.

– Varmasti voit kuitenkin tyytyväinen olla siihen, miten joukkue pelasi, miten tuli tänään kaukaloon. Toki se nyt ei varmasti lopputuloksen muodossa lämmitä, mutta miten tästä jatketaan?

Niemelä oikoi.

– No, millään muotoa en ole tyytyväinen, jos viisi maalia päästetään. Kyllä silloin on tehty jotain aika paljon huonostikin pelissä. Mutta toki siellä oli tosiaan ihan tarpeellinen määrä meillä kiekkoja, tontteja ja oikein hyvääkin pelaamista, mutta sitten oli tarpeellinen määrä vastustajalle kans sen eteen, että tekivät viisi maalia.

– Varmaan siinä se viisi–kuusi tonttia oli ja niistä viisi maalia meni tänään. Sellaista se elämä välillä on. Tämä sarja on nyt 2–2. Mennään paras kolmesta eteenpäin, Ilves luotsi pui.

Edellisessäkin ottelussa Ilves loi paljon paikkoja, mutta maalinteko on kirrannut suhteessa KalPaan. Niemelältä udeltiin, mistä löytyisi kaivattava rentous tai tekeminen.

– Maalit ansaitaan aina. Me ei ansaittu tänään kuin kolme.

KalPan Cade Borchardt iski peräti neljä maalia Ilveksen reppuun.

Näin Jens Lööke teki Ilveksen kaikki kolme maalia.

Sarja jatkuu Tampereella keskiviikkona.