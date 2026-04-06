KalPan Cade Borchardt nautiskeli neljä maalia 5–3-voitossa Ilveksestä. Jens Lööke viimeisteli vieraille hatullisen.
Lue myös: Ilves-kultakypärää päähän: Tommi Niemelä kiehui raivokkaasti
KalPan yhdysvaltalaisvirtuoosi Cade Borchardtin lapa hehkui tulikuumana jääkiekon SM-liigan puolivälieräsarjan neljännessä osassa Ilvestä vastaan.
Borchardt aloitti maalaamisen toisessa erässä, jossa hän osui kahdesti: ensin hänen toimittamansa kiekko painui uuniin Ilves-kultakypärä Simon Johanssonin luistimesta ja toisella kertaa yhdysvaltalainen ohjasi ylivoimalla Konsta Kapasen kudin pönttöön.
Kolmannessa erässä Borchardt osui myös kahdesti ja kasvatti illan maalisaldonsa neljään rysään. Illan viimeisensä, 4–1-kaapin, yhdysvaltalainen naulasi rangaistuslaukauksesta.
Voit katsoa Borchardtin neljä maalia ylälaidan videolta.
KalPalle johti koitosta kolmannessa erässä jo 5–1, kun Konsta Kapanenkin osui. Ilveksen avausmaalin toisen erän loppuminuuteilla tehnyt Jens Lööke kihautti kuitenkin vielä päätösperiodin aikana kahdesti. Ruotsalainen hyökkääjätähti sai hattutempun kasaan Ilveksen pelattua ilman maalivahtia.
0:18Näin Jens Lööke teki Ilveksen kaikki kolme maalia.