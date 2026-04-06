Ässien nuoret hyökkääjät liekehtivät. SaiPa hävisi ja riveistä putosi tähtipuolustaja.
Ässät nousi jääkiekon SM-liigan puolivälieräsarjassa SaiPaa vastaan tasoihin voitoin 2–2 käännettyään neljännen osan edukseen lukemin 4–2.
Kotijoukkue Ässät lähti kolmanteen erään 1–2-tappioasemasta, mutta löysi tiukassa paikassa lisäpykälän ja vyöryi kovalla höyryllä isoon voittoon.
Porilaisten sensaatiohyökkääjä, 19-vuotias Sakari Kostilainen harhautteli itsensä maalille ja nosti pelivälineen pömpeliin kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla. Ottelun tasoittanut Kostilainen nousi jakamaan SM-liigan pudotuspelien maalipörssin kärkipaikkaa kevään viidennellä osumallaan.
1:08Sakari Kostilaisen tasoitus oli huimaa katsottavaa.
21-vuotias Arttu Alasiurua sivalsi puolestaan maalin edustalta uransa ensimmäisen SM-liigan pudotuspeliosuman, kun ottelua oli pelattu 49 minuuttia. Porilaisyleisö pauhasi: Ässät johti 3–2.
1:15