Ilveksen Jarkko Parikalla peräti 66 Tappara-paikallispeliä | MTV Uutiset

Vyöllä 66 Tappara-paikallispeliä – Ilveksen kopissa johtajana jo seuralegendaksi nostettu luottomies 6:11 Insertti ja studiokeskustelu: Jarkko Parikka tietää, mitä odotuksia Ilves-leirissä on. Julkaistu 19.04.2026 06:54 Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Yhdettätoista kauttaan Ilveksessä pelaava, isoimmista otsikoista poissa pysyvä puolustaja Jarkko Parikka on noussut edustuskertojen määrässä tamperelaisseuran legendojen joukkoon. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin. 527 runkosarjaottelua ja 64 pudotuspelimatsia. Nämä ovat Ilveksenkin kaltaisessa perinteikkäässä organisaatiossa huimia lukuja. Jarkko Parikka, 28, komeileekin Ilveksen ottelutilastoissa kolmantena runkosarjan osalta ja toisena pudotuspeleissä mitattuna. Edellä molemmissa on vain Raimo Helminen, runkosarjassa kahden ottelun erolla myös Eemeli Suomi. Parikan takana tilastoissa on Risto Jalon, Lasse Oksasen, Timo Peltomaan ja Vesa Viitakosken kaltaisia suuruuksia. Seurauskollisuus on tehnyt suuren vaikutuksen nykyiseen päävalmentajaan Tommi Niemelään. – Hänellä on tosi iso merkitys tuolla kopissa, Niemelä kehuu Parikkaa. Konkaristatukseen jo alle kolmekymppisenä yltänyt Parikka saa isot kehut myös MTV Urheilun asiantuntijoilta ja .

Karri Kiveltä

Lasse Kukkoselta

– Parikan paras puoli on se, että kun on pelaajia, jotka vievät energiaa, ja pelaajia, jotka tuovat energiaa, niin Parikka on niin rento kaveri koko ajan, että hän vie jännitystä pois ja tuo pelkästään positiivista. Hän on myös erittäin luotettava pelaaja, Ilveksessä Parikkaa valmentanutkin Kivi toteaa.

– Hän kovassa seurassa tuolla (ottelutilastoissa) ja kuinka iso palanen näinkin perinteikkään seuran historiaa hän on. Se on mahtava asia, erittäin iso asia. Toivottavasti kaikki pelaajat tuolla kopissa ymmärtävät kunnioittaa ja nauttia siitä, että saavat pelata tuollaisen Ilves-legendan kanssa, Kukkonen jatkaa.

Oman maalin varjelemiseen erikoistuneella Imatran Ketterän kasvatilla on myös huima tilasto Tappara-paikallispeleistä. Niitä on kertynyt hänelle välieräavauksen jälkeen jo peräti 66.

Parikka on kokenut myös edelliset kaksi Tappara–Ilves-pudotuspelisarjaa keväiltä 2017 ja 2025. Edellisen SM-kullan vuonna 1985 saavuttaneen Ilveksen mestaruuspaineita on kasvatettu mediassa kausi kaudelta.

– Urheilullisesti olemme parantaneet koko ajan, ja paljon parempi mahdollisuus on ollut joka vuosi pärjätä ja menestyä. Ja vaikka emme ole sitä kirkkainta vielä saavuttaneet, niin oikeaan suuntaan olemme koko ajan menneet, Parikka summaa.

Jutun yllä olevalla videolla lisää Parikan ajatuksia pitkästä urastaan Ilveksessä.

Välieräsarja Tappara–Ilves 0–1 To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves 2–3

Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara

Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves

To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara

Tarvittaessa

La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves

Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara

Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves Finaaliin pääsee neljällä voitolla. Kaikki ottelut katsottavissa MTV Katsomossa!