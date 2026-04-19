Yhdettätoista kauttaan Ilveksessä pelaava, isoimmista otsikoista poissa pysyvä puolustaja Jarkko Parikka on noussut edustuskertojen määrässä tamperelaisseuran legendojen joukkoon.
527 runkosarjaottelua ja 64 pudotuspelimatsia. Nämä ovat Ilveksenkin kaltaisessa perinteikkäässä organisaatiossa huimia lukuja.
Jarkko Parikka, 28, komeileekin Ilveksen ottelutilastoissa kolmantena runkosarjan osalta ja toisena pudotuspeleissä mitattuna. Edellä molemmissa on vain Raimo Helminen, runkosarjassa kahden ottelun erolla myös Eemeli Suomi.
Parikan takana tilastoissa on Risto Jalon, Lasse Oksasen, Timo Peltomaan ja Vesa Viitakosken kaltaisia suuruuksia.
Seurauskollisuus on tehnyt suuren vaikutuksen nykyiseen päävalmentajaan Tommi Niemelään.
– Hänellä on tosi iso merkitys tuolla kopissa, Niemelä kehuu Parikkaa.
Konkaristatukseen jo alle kolmekymppisenä yltänyt Parikka saa isot kehut myös MTV Urheilun asiantuntijoilta ja .