Toivo Sukari väläyttää toivoa niille, jotka menettivät tuotteensa Askon ja Sotkan konkurssissa.

Yrittäjä Toivo Sukari osti konkurssiin menneiden Askon ja Sotkan tavaramerkit. Sukari sanoo kokeneensa velvollisuudekseen Askon pelastamisen.

– Asko on semmoinen legenda-nimi koko Suomen kansalle. Koin, ettei sitä voi haudata. Kyllä sille pitää antaa uusi elämä ja uusi mahdollisuus. Mun elämäntehtävä huonekalumiehenä oli antaa Askolle uusi elämä, toteaa yrittäjä Toivo Sukari MTV:n haastattelussa.

Askot auki ennen juhannusta

Sukari lupaa, että Asko jatkaa myös kivijalkaliikkeinä, ei vain verkossa.

– Verkkokauppa tullaan uudistamaan, mutta ilman muuta myös kivijalkakauppoja tullaan avaamaan. Määrää en osaa vielä tänään sanoa, lausuu Sukari.

Myymälät avautuvat alkukesästä.

– Kun konkurssiloppuunmyynti loppuu varmaan huhtikuun aikana, niin kyllä me aukaistaan lennosta liikkeitä. Ennen juhannusta on varmasti jo uusia Askoja auki, laskee Sukari.

Toivo Sukarin kotialbumi

Legendalle jatkoaikaa

Sukarille suomalaisen huonekaluteollisuuden ja yritysten tulevaisuus on tärkeä.

– Jos Asko ja Sotka eivät olisi tulleet meille, Suomeen ei olisi jäänyt aitoa perheyritystä muuta kuin Masku. Ikea ja Jysk hallitsevat markkinoista noin 60 prosenttia. Siksi ostin Askon, että legenda saa jatkoaikaa. Toivon, että se on legenda vielä 100 vuoden päästäkin, sanoo Sukari.

Alennusta ilman tuotteita jääneille

Arviolta 15 000 Sotkan ja Askon asiakasta jäi konkurssissa ilman ostamiaan tuotteita. Heidän tilannettaan ei brändien siirtyminen Sukarille auta.

– Uusi ja vanha Asko ovat kaksi ihan eri asiaa. Eihän meillä ole mitään velvollisuutta antaa mitään tavaraa erikoishintaan, mutta voisin kuvitella, että me voitaisiin antaa esimerkiksi vaikka 20 prosenttia ihan suoraan niille, joilta on jäänyt saamatta tavaransa. Voisivat saada kompensaatiota siitä, että tulevat tähän uuteen Askoon, pohtii Sukari.